Eine Grand-Slam-Siegerin beehrt Linz

Auch wenn die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitová und die fünfmalige Major-Gewinnerin Maria Scharapowa beim Upper Austria Ladies Linz 2019 verletzungsbedingt keine Tennisbälle schlagen können, bereichert eine Grand-Slam-Triumphatorin das mit 250.000 US-Dollar dotierte Turnier. Direktorin Sandra Reichel ist es last minute gelungen, Jelena Ostapenko, die French-Open-Siegerin 2017, zu engagieren.

Die 22-jährige Lettin, die gestern in Peking das Doppel-Finale verlor, ist so etwas wie die Wundertüte auf der WTA-Tour. Von diesem "Energiebündel" aus Riga kann man alles oder nichts serviert bekommen – von krachenden Punktschlägen bis hin zu Partien mit 24 Doppelfehlern. Wutausbrüche inklusive.

2018 war Ostapenko schon die Nummer fünf der Welt, aktuell ist sie 73. im Ranking. Bedingungsloses Risiko zahlt sich also nicht immer aus. "Ich versuche, meine Matches zu genießen und alles hineinzulegen, was ich habe. Manchmal geht es auf, manchmal nicht", sagte die junge Dame aus Riga, die in der vergangenen Woche immerhin die aktuelle Nummer zwei, Karolina Plisková, geschlagen hat. Die Richtung stimmt wieder.

Auf Kurs ist auch US-Youngster Coco Gauff. Die 15-Jährige musste allerdings kämpfen, um die erste Quali-Hürde in der TipsArena zu überspringen. Die Weltranglisten-111. haderte auf dem Weg zum 6:7 (10), 6:2, 6:2 über Ljudmila Samsonowa (Rus) im ersten Satz (phasenweise unter Tränen) mit sich selbst.

Heute (3. Spiel nach 10 Uhr) spielt Gauff, die sich auf Instagram als "Kind mit großen Träumen" vorstellt, gegen Tamara Korpatsch (D) um einen Platz im Hauptfeld. Für die drei Österreicherinnen in der Qualifikation kam indes das Aus. Melanie Klaffner (WRL-Nr. 601) aus Weyer nahm Misaki Doi (Jpn/WRL-Nr. 74) immerhin einen Satz ab. Mira Antonitsch, die von Thiem-Entdecker Günter Bresnik betreut wird, und Emily Meyer blieb so ein Teilerfolg versagt.

Hohe Hürde für Barbara Haas

Die Auslosung des Hauptbewerbs im mit 24 Metern längsten E-Bus Europas brachte dem rot-weiß-roten Duo kein Glück. Lokalmatadorin Barbara Haas (WRL-Nr. 149) tritt gegen die Weltranglisten-18. Anastasija Sevastova (Lat) an. "Ich muss es nehmen, wie es ist. Es gibt sowieso keine leichten Gegnerinnen in diesem hochkarätigen Feld", sagte Haas. Julia Grabher (WRL-Nr. 240) bekommt es heute (nicht vor 15 Uhr) mit Viktoria Kuzmova (Svk/WRL-Nr. 53) zu tun.Die Weltranglistenachte Kiki Bertens (Ned) ist topgesetzt, Scharapowa fliegt am Dienstag trotz Schulterblessur als Markenbotschafterin für Porsche von Nizza nach Linz und wird um 18.45 Uhr in der Halle Autogramme geben. Die Fans dürfen sich freuen.

Mit den OÖN zu Schett & Wilander

Am Samstag, dem 12. Oktober, 11 Uhr, werden zwei ehemalige Tennis-Größen im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien zu Gast sein. Die Eurosport-Moderatoren Barbara Schett und Mats Wilander plaudern eine Stunde aus dem Nähkästchen, Moderator der Veranstaltung ist Ullrich Jelinek. Anmeldungen sind online unter nachrichten.at/tennis möglich. Unter sämtlichen Teilnehmern wird eine Backstage-Führung für zwei Personen am Finaltag des Upper Austria Ladies (13. Oktober) inklusive Eintrittskarten verlost. Als „Guides“ fungieren Schett und Wilander höchstpersönlich. Weiters verlosen die OÖN unter allen Anwesenden 10 x 2 Eintrittskarten für das Halbfinale am 12. Oktober und 10 x 2 Tickets für den Finalsonntag.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at