Ein Sieg mit Wermutstropfen

Oft haben die Handballer des HC Linz AG in dieser Saison in der Schlussphase schon einen Punktegewinn verspielt. "Zu oft", sagt Sportdirektor Uwe Schneider. Den von ihm geforderten "erzwungenen Sieg" bekam er zum Frühjahrsauftakt am Samstag präsentiert: Da schlugen seine Linzer die HSG Graz vor 800 Zuschauern in Kleinmünchen mit 27:25 (16:14) und schoben sich an den Steirern vorbei auf Platz drei der Qualifikationsrunde.

Bei den Gästen standen die EM-Starter, Torhüter Thomas Eichberger und Rückraumwerfer Daniel Dicker, im Fokus. Eichberger, der wegen seiner Paraden im Nationalteam zuletzt gefeiert wurde, verlor das Torhüter-Duell gegen Markus Bokesch, der mehr als 30 Prozent der Würfe auf sein Tor abwehrte – ein Top-Wert. "Er hat uns mit zwei Paraden im Finish die Möglichkeit gegeben, das Spiel zu gewinnen", lobte Schneider.

Morgen gegen Westwien

Dicker wurde zur tragischen Figur der Partie, als er in der 20. Minute nach einem groben Foul an Goran Krstevski mit Rot unter die Dusche geschickt wurde. Der Grazer hatte den nordmazedonischen Teamspieler in den Reihen der Linzer allerdings so hart im Rippenbereich erwischt, dass dieser wegen der Schmerzen in Summe nur noch drei Minuten mitwirken konnte. Schneider: "Goran ist wie ein Häufchen Elend auf der Bank gesessen."

Ein ungünstiger Zeitpunkt, empfängt der HC Linz AG doch bereits morgen im Cup-Achtelfinale Westwien (19 Uhr), und hat keinen gleichwertigen Ersatz gibt es für den Linkshänder im Kader. Laut Schneider gab Krstevski gestern bereits leichte Entwarnung. Für den verletzten Kapitän Dominik Ascherbauer kommt die Partie noch zu früh. (pue)

