Dominic Thiem: "Jedes Finale ist eine besondere Chance"

Dominic Thiem hat 9.600 begeisterten Fans am Samstag in der Wiener Stadthalle einen Sieg geschenkt.

Als erster Österreicher überhaupt könnte er das Double Kitzbühel-Wien, noch dazu in einem Kalenderjahr, schaffen. Doch diese Gedanken beschäftigen Thiem nicht, versicherte er Samstagabend.

"Jedes Turnier für sich, also Kitzbühel und Wien, ist etwas so Besonderes, dass ich nicht an die Kombination denke", erklärte der zweifache French-Open-Finalist. Dass das Match gegen Matteo Berrettini von der Papierform her vielleicht das vorweggenommene Finale war, möchte er nicht so bewerten. "Das kann man nie so sagen. Morgen wird auf jeden Fall ein komplett anderes Match, weil beide (also Schwartzman oder Monfils, Anm.) völlig anders spielen. Ich muss wieder voll da sein. Jedes Finale ist eine besondere Chance, jeder ATP-Titel etwas ganz Besonderes."

Die Popularität Thiems hat nun fast schon die Ausmaße von Rockstars erreicht. Große Bands verkaufen kurz nach der Termin-Ankündigung ganze Hallen in kürzester Zeit aus, ein bisschen war es auch am Samstag so: Als feststand, dass Thiem im Endspiel steht, wurden innerhalb von nur 20 Minuten die letzten 2.000 Tickets verkauft. Die Halle wird also auch am Sonntag ausverkauft sein. "Das ist richtig geil, ich freue mich. Es ist auch richtig schön, dass es ausverkauft sein wird. Ich bin voll von Adrenalin und werde bereit sein."

Thiem hat nun seit Beginn der ATP-Saison 2016 sein bereits 20. Endspiel erreicht. Er figuriert damit in dieser Zeitspanne hinter Novak Djokovic (25), Rafael Nadal (23) und Roger Federer (21 bzw. 22 bei Basel-Finaleinzug) an vierter Stelle.

