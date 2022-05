Das ist Thiems Auftaktgegner bei den French Open

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat nicht das schlechteste Los für die erste Runde der am Sonntag beginnenden French Open in Paris erwischt. Der 28-Jährige, der seit mehr als einem Jahr auf einen Sieg auf der ATP-Tour wartet, bekommt es zum Auftakt mit dem gleichaltrigen Bolivianer Hugo Dellien zu tun. Es ist die erste Begegnung der beiden Protanogisten, die in der Weltrangliste derzeit 107 Positionen trennen. Dellien steht auf Platz 87, Thiem ist nur 194. und trotzdem zuversichtlich, seine lange Durststrecke zu beenden. „Ich werde meinen Weg gehen und nicht davon abweichen“, sagte der US-Open-Champion von 2020.

Vielleicht wendet sich ausgerechnet in seinem „Wohnzimmer“ das Blatt zum Positiven. Thiem stand 2018 und 2019 im Finale der French Open, darüber hinaus noch zweimal im Semifinale. Diesmal gehört der Lichtenwörther zu den krassen Außenseitern, er befindet sich in einem Turnierraster mit Co-Favorit Carlos Alcaraz (Esp) und Olympiasieger Alexander Zverev (D).

Titelverteidiger Novak Djokovic, der gegen Yoshihito Nishioka (Jpn) startet, könnte bereits im Viertelfinale auf Paris-Rekordsieger Rafael Nadal (13 Titel) treffen.