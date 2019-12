Zweimal gingen die Raiffeisen Flyers Wels zuletzt im oberösterreichischen Basketball-Derby gegen die Gmunden Swans regelrecht unter, gestern gaben die Underdogs von Sebastian Waser im Cup-Achtelfinale am Traunsee erst in der Schlussphase den möglichen Sieg aus der Hand. Beim 88:87 hatten die Swans das Glück des Tüchtigen.

Es war eine Partie auf des Messers Schneide. Als Daniel Friedrich 35 Sekunden vor dem Ende auf 83:82 stellte, brandete in der Volksbank-Arena Jubel auf. Davor war es dort schon merklich ruhiger zugegangen. Denn Wels hatte ab dem zweiten Viertel die Führung erobert und lange nicht hergegeben. Zuvor glaubten viele schon wieder an Einbahnstraßen-Basketball, weil Gmunden komfortabel mit 23:15 in die erste kleine Pause ging.

Doch angeführt von einem Jarvis Ray, Cameron Delaney und Kapitän Davor Lamesic gelang der Umkehrschub. Mit vielen erfolgreichen Dreipunktern lautete es zur Halbzeit 45:35 für Wels.

Aber Gmunden, zuletzt in der Superliga viel souveräner, erfing sich im Schlussabschnitt gerade noch rechtzeitig. Routinier Enis Murati behielt bei fünf Freiwürfen nach dem Führungswechsel die Nerven, was schließlich den Ausschlag gab. Da half auch ein Dreier von Jarvis Ray in letzter Sekunde nichts mehr. Wels konnte dennoch hoch erhobenen Hauptes das Parkett verlassen.

Die Viertelfinal-Duelle, die am 15. Jänner 2020 steigen, werden nun beim nächsten Sky-Livespiel zwischen Oberwart und den Swans in zwei Tagen ausgelost.

Basketball-Cup, Achtelfinale: Gmunden Swans – Raiffeisen Flyers Wels 88:87 (35:45); Beste Werfer: Blazan 23, Murati 21 bzw. Ray 25, Lamesic 23; Weitere Spiele: Kapfenberg – Oberwart 92:91 n.V., Vienna Timberwolves – BC Vienna 80:79, Mistelbach – St. Pölten 65:87, Wörthersee – BK Dukes 76:114, Güssing/Jennersdorf – Traiskirchen, Basket Flames – Graz beides Abendspiele.

