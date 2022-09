Der letzte Nennschluss steht vor der Tür

Am 30. September steht der letzte Nennschluss vor der Tür. Wer sich noch zu vergünstigten Konditionen anmelden möchte, sollte sich also sputen. "Erfahrungsgemäß spornt einen eine fixe Anmeldung in der letzten Vorbereitung auf das Rennen noch einmal richtig an, weil man den Bewerb klar vor Augen hat und sich voll darauf fokussiert", sagt Marathon-OK-Chef Günther Weidlinger.

Last-Minute-Nachmeldungen für die Bewerbe sind dann auch noch am Veranstaltungswochenende im Rahmen der Marathon-Messe in der TipsArena möglich.