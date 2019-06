Völkermarkts Verzicht freut den FC Wels 

Fix ist, dass die Welser den Platz in der Regionalliga annehmen werden, sobald man offiziell gefragt wird. Noch muss man sich aber etwas gedulden. Nach dem „Nein“ von Völkermarkt hat der vor den Welsern als Vorletzter platzierte Kärntner Klub aus Lendorf das Recht eingeräumt bekommen, bis Dienstag zu entscheiden, ob man doch in der Regionalliga bleiben möchte. In Lendorf hat man allerdings bereits in den vergangenen Tagen abgewunken. Ein Umschwenken wäre eine riesige Überraschung. Gleiches gilt für die zweite Liga, in der Vorwärts Steyr theoretisch noch immer in die Regionalliga absteigen könnte, falls dem Liga-Rivalen Wiener Neustadt die bereits aberkannte Lizenz für die zweite Liga zurückgegeben wird. Die Niederösterreicher haben die Liga mit zahlreichen Falschangaben getäuscht, der Protest damit praktisch ohne Aussicht auf Erfolg.

Wie bereits heute in den OÖN berichtet, gibt es dadurch auch für Oberösterreichs Fußball einen Dominoeffekt, der einige Fragezeichen von den Landesligen bis in die zweite Klasse auslöst. Fix ist, dass der bessere Landesliga-Zweite Union Mondsee auf jeden Fall in die OÖLiga aufsteigen darf, falls der FC Wels diesen Platz am Ende nicht benötigt. Mehr lesen Sie in der morgigen Ausgabe der OÖN

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at