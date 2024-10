Entscheidungsspiel für Vorwärts-Trainer?

Ein Punkt aus den jüngsten fünf Spielen – das lässt die Alarmglocken schrillen: Fußball-Regionalligist Vorwärts Steyr steht vor dem morgigen Derby gegen Vöcklamarkt (19 Uhr) bereits schwer unter Druck – auch für Trainer Markus Eitl könnte die Partie richtungsweisend werden. Bei einer Vorstandssitzung am Dienstag war auch die Zukunft des 48-jährigen Trainers Thema, wie Sportchef Gerald Perzy den OÖN bestätigte: "Wir wollen gegen Vöcklamarkt eine Reaktion sehen, warten dieses Spiel jetzt einmal ab."

Perzy stellte aber auch klar, dass jetzt vor allem die Mannschaft in der Pflicht sei: "Mit der zweiten Halbzeit in Wallern, als wir nach 3:1-Führung noch verloren haben, hat die Misere begonnen. In den folgenden Spielen sind Fehler passiert, da wäre selbst ein Pep Guardiola machtlos." Auch Anspruch und Wirklichkeit im heißen Umfeld des Traditionsvereins stimmten oft nicht überein: "Man muss sich schon im Klaren sein, was mit unseren Mitteln möglich ist." Dazu gehört auf jeden Fall ein Sieg gegen Vöcklamarkt – sonst könnte es für Eitl eng werden ...

Duell auf Augenhöhe

Eng beieinander liegen – zumindest tabellarisch – auch die OÖ-Klubs Wallern und Junge Wikinger. Vor dem heutigen Derby (19 Uhr) trennt das Duo nur ein Punkt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger