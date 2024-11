Überraschung beim SK Schärding: Sportchef Andreas Michl verkündet Rücktritt

Mit dem 1:1 gegen Titelanwärter Grieskirchen gelang dem SK Schärding noch ein versöhnlicher Abschluss einer eher verkorksten Hinrunde. Der Landesliga-West-Traditionsverein aus der Barockstadt überwintert nach elf Punkten aus 15 Spielen auf dem 13. Tabellenplatz, der Vorsprung auf Schlusslicht Munderfing/Pfaffstätt beträgt nur drei Punkte. "Ich möchte mich beruflich verändern und deswegen ist der enorme Zeitaufwand als Spieler und als sportlicher Leiter nicht mehr machbar", wird Michl in einer Vereinsaussendung zitiert.

Wie der Verein heute bekanntgab, wird man die Mission Klassenerhalt unter einer neuen sportlichen Führung in Angriff nehmen müssen. Der bisherige Sportchef Andreas Michl, der seit einigen Spielen auch wieder das Tor hütete, teilte den Vereinsverantwortlichen seinen Rücktritt mit.

Offene Stellen

Damit gilt es für die Funktionäre des SKS in den kommenden Wochen mehrere Lücken zu schließen: Neben der Position des sportlichen Leiters ist nämlich auch das Traineramt noch unbesetzt. Nachdem man sich im September von Coach Holger Stemplinger getrennt hatte, übernahm Ex-Spieler Ernst Kriegner bis zum Ende der Hinrunde interimistisch. Ob man nach Michl´s Rückgang auch einen neuen Tormann braucht, ist ebenfalls noch ungeklärt. "Ob ich bis Saisonende noch als Torhüter aushelfe, ist noch offen und muss in einem Gespräch mit dem neuen Trainer geklärt werden", sagt Michl, der im Jänner seinen 45. Geburtstag feiern wird und auf eine erfolgreiche Zeit als Spieler und Sportchef in Schärding zurückblicken kann: Seit seiner Rückkehr in der Saison 2018/19 holte der Verein neben der Herbstmeisterschaft in der abgebrochenen Corona-Saison 2019/20, den Vizemeistertitel in der Spielzeit 2022/23 und landete zudem drei Mal auf Platz drei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer