Abseits des Rasens ist FC Hertha Wels bereits fit für die 2. Liga

Als einziger Kandidat für einen Aufstieg in die 2. Liga kickt der FC Hertha Wels heute mit dem Heimspiel gegen Deutschlandsberg (19.30 Uhr) das Frühjahr in der Fußball-Regionalliga an. Weil Leader Leoben aufgrund eines eingebrachten Insolvenzverfahrens am Ende der Saison unabhängig von der Platzierung zwangsabsteigen muss, könnte die große Stunde des Klubs aus der Messestadt schlagen: Der Welser Klub ist der einzige, der sich für die Zulassung in der zweithöchsten Spielklasse bewerben wird – und müsste somit Erster oder Zweiter werden, um aufsteigen zu dürfen.

Abseits des Rasens sind die Welser längst fit für die höhere Liga: Anders als in den vergangenen Jahren mussten heuer die infrastrukturellen Bedingungen für die 2. Liga schon Monate vor einem möglichen Aufstieg umgesetzt werden. "Die fehlenden Themen im Stadion wie ein adaptierter Gästesektor sind fertig", erklärt Geschäftsführer Peter Huliak.

Knackpunkt gelöst

Auch der Knackpunkt, warum man im Vorjahr keine Zulassung bekommen hat, wurde behoben: Jener Paragraf des Baubescheids der Sportanlage Wimpassing aus dem Jahr 2014, welcher besagte, dass Lautsprecherdurchsagen im Stadion nur bis 21.30 Uhr erlaubt sind – aber laut Spielbetriebsbestimmungen der zweithöchsten Spielklasse mindestens bis 23 Uhr erlaubt sein müssen –, wurde abgeändert. Huliak: "Wir könnten also auch das Spätabendspiel am Freitag austragen."

