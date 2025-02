4:0 – Hertha Wels stürmt an die Regionalliga-Spitze

Ein Start nach Maß gelang dem FC Hertha Wels in die Frühjahrssaison der Fußball-Regionalliga: Das Team von Trainer Reinhard Furthner stürmte mit einem 4:0-Heimerfolg gegen Deutschlandsberg an die Spitze der dritthöchsten Spielklasse. Jonas Schwaighofer (36.), Roko Mislov (77.) und Valentin Akrap (83., 87.) erzielten die Tore für das Team aus der Messestadt. Herbstmeister Leoben gab die Tabellenführung nach einer klaren 0:7-Niederlage beim Amateurteam des LASK an die Welser ab.

Während die UVB Vöcklamarkt den Start in die Frühjahrssaison mit einer 1:4-Heimniederlage gegen Weiz verpatzt hat, gab es abseits des Rasens eine erfreuliche Nachricht: Weil am aktuellen Standort der Trainingsstätte der Hausruckviertler ein Altersheim entstehen wird, wurde der Neubau eines Trainingszentrums fix beschlossen. Neben einem Rasenfeld werden auch ein Kunstrasenplatz sowie eine Zusehertribüne gebaut.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger