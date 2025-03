"Bei Oedt hat man immer Druck"

Die Askö Oedt bläst in der Fußball-Regionalliga zur Aufholjagd: Sechs Punkte liegen die Trauner vor dem heutigen Frühjahrsauftakt bei Vorwärts Steyr (15 Uhr) hinter Tabellenführer Wels – mit Neo-Trainer Gerald Baumgartner will der Klub von Präsident Franz Grad am Ende so weit wie möglich oben in der Tabelle landen. "Wir haben den Anspruch, ganz vorne mitzuspielen. Aber es wartet gleich in Steyr eine schwierige Aufgabe. Die Teams sind über den Winter noch einmal näher zusammengerückt", sagt Oedt-Trainer Baumgartner.

Den Zwang, aufsteigen zu müssen, hat sein Team nicht: Wie die OÖN berichtet haben, hat die Askö Oedt darauf verzichtet, die notwendigen weiteren Schritte für eine Zweitliga-Zulassung zu absolvieren. Ganz ohne Druck geht es beim Grad-Verein aber nie. Baumgartner: "In Oedt hat man immer Druck, gute Ergebnisse einzufahren."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger