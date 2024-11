OÖ-Liga: Im Titelrennen droht ein Sololauf, Spannung pur im Abstiegskampf

Union Dietach: Der Höhenflug des Teams aus Steyr-Land geht weiter: 2022 hatten die Grün-Schwarzen den Meistertitel in der Landesliga Ost eingefahren, in den darauffolgenden Spielzeiten landete man in der höchsten Liga des Bundeslandes auf dem dritten und zweiten Platz. Nach der aktuellen Herbstsaison steht Dietach sogar ganz oben – und unterstrich mit dem 5:2 im Topduell gegen Friedburg, dass man im Herbst zu Recht das Maß aller Dinge in der OÖ-Liga war. Am Ende würde man bei Platz eins auch aufsteigen.

SV Bad Schallerbach: Innerhalb des Teams ist es durchaus Thema, dass der Rückstand auf Platz eins kleiner sein könnte. Nicht immer gelang es der Elf von Trainer Erich Renner, die unglaubliche Qualität im Team auf den Platz zu bringen – beim 6:2 zum Herbstabschluss gegen Micheldorf war das wieder einmal der Fall. Der Meistertitel bleibt für das Frühjahr ein unausgesprochenes Ziel.

SPG Friedburg/Pöndorf: Seit Ernst Öbster im April 2023 als Coach der Braunauer übernommen hat, zählt Friedburg zu den wohl unangenehmsten Gegnern in der OÖ-Liga. Mit Platz drei im Herbst gelang der nächste Entwicklungsschritt.

UFC Ostermiething: Als Vierter nach dem ersten Saisondurchgang zufrieden sein kann auch Friedburgs Lokalrivale aus dem Innviertel. Seit acht Spielen ist die Elf von Trainer Christoph Mühllechner ungeschlagen.

SU Bad Leonfelden: In der Vorsaison hatten die Mühlviertler lange gegen den Abstieg gekämpft – unter Neo-Trainer Stefan Hinterkörner ist man im Herbst wohl die positive Überraschung der Saison gewesen. An der im Sommer eingeführten Fünfer-Kette bissen sich bereits einige Klubs die Zähne aus. Offensiv macht David Radouch den Unterschied aus.

Union Mondsee: Viele Liga-Experten sahen das Team aus dem Salzkammergut weiter vorne. Anfangs kämpfte man mit der zugeschriebenen Favoritenrolle, im Herbst-Finish musste man immer wieder auf wichtige Spieler verzichten.

SPG Edelweiss/Neue Heimat: Die Linzer haben den Umbruch im Sommer – mit Philipp Frühwirth, Thomas Winkler, Simon Kandler oder Sinisa Markovic verlor man routinierte Kräfte – gut weggesteckt. Die Lebensversicherung bleibt Stürmer Kenan Ramic, der 15 der 33 Tore erzielte.

SPG Weißkirchen/Allhaming: Der Kader des Teams von Trainer Alfred Olzinger ist sehr eng. Fallen Schlüsselspieler aus, tut man sich schwer. Auch die Heimstärke auf dem eigenen Kunstrasen ging verloren: Die Zebras liegen aktuell nur auf Platz zehn in der Heimtabelle.

DSG Union Perg: Die Elf von Trainer Jürgen Prandstätter hat erneut bewiesen, dass die Mannschaft der Star ist. Vor allem in den direkten Duellen gegen Gmunden (1:0), Bad Ischl (2:1), St. Valentin (2:1) und Pregarten (4:0) fuhr man wichtige Siege ein.

SV Micheldorf: Nach katastrophalem Start mit vier Niederlagen schafften die Kremstaler die Trendwende, holten in den darauffolgenden elf Spielen 18 Punkte.

UFC Rohrbach-Berg: Der Aufsteiger bezahlt noch Lehrgeld: In der höchsten Liga des Bundeslandes darf man sich nicht zu viele Fehler leisten.

SPG Pregarten: In der neunten Runde nahm Robert Lenz erstmals auf der Trainerbank der Mühlviertler Platz, er folgte auf Dominik Nimmervoll. In der zehnten Runde gelang der erste Saisonsieg, das 4:0 gegen Bad Ischl war der vierte volle Erfolg unter dem Deutschen.

ASK St. Valentin: Erst in der Relegation gelang den Niederösterreichern im Sommer der Liga-Verbleib – auch im Frühjahr wartet erneut ein beinharter Kampf um den Klassenerhalt. Im Winter will man am Transfermarkt nachlegen.

SU St. Martin/M.: Die Mühlviertler mussten im Sommer den wohl größten Aderlass hinnehmen. Das neu formierte Team, das aus vielen Talenten besteht, machte seine Sache im Herbst bereits ordentlich, hat aber noch Potenzial nach oben. Bei den momentanen Tabellenständen in der 2. Liga und in der Regionalliga wären die Mühlviertler aktuell als Vierzehnter auf einem Abstiegsplatz.

SV Gmunden: Der Aufsteiger ist mit anderen Ambitionen in die OÖ-Liga zurückgekehrt. Mit dem Trainerwechsel von Markus Waldl zu Christoph Mamoser sowie dem einen oder anderen Transfer will man im Frühjahr so schnell wie möglich die hinteren Plätze verlassen.

SV Bad Ischl: Das stark verjüngte Team aus dem Salzkammergut kennt die Lage, wenn man im Frühjahr das Feld von hinten aufrollen muss. Trotzdem hätte man sich zu Saisonbeginn eigentlich erhofft, dass man besser dasteht. Das sonst so heimstarke Team holte auf der eigenen Anlage im Herbst jedoch keinen einzigen Sieg – das muss sich im Frühjahr ändern. Helfen sollen dabei auch mehrere Neuverpflichtungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger