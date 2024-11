Ein Herbst mit Höhen und Tiefen

Kantersiege, spektakuläre Duelle, Last-minute-Tore, spannende Tabellenkonstellationen, aber auch Ernüchterung – der Herbst im Frauen-Unterhaus servierte Höhen und Tiefen, auf die die OÖN zurückblicken.

Nach dem der Personalnot geschuldeten bitteren Rückzug der SPG Antiesenhofen/Ried sind die TSV Ottensheim Ladies auf dem besten Weg, den Titel in der OÖ-Liga zu verteidigen. "Wir können nicht klagen, trotzdem wird es kein Selbstläufer. Wir haben Wallern/Krenglbach definitiv auf dem Zettel", sagte Moritz Böker, der sportliche Leiter, dessen Team ungeschlagen (7 Siege, 1 Remis) und mit drei Punkten Vorsprung auf den Verfolger in die Winterpause geht.

Vorentscheidenden Charakter hat der Schlager Anfang Mai: Dann wird Ottensheim die SPG Wallern/Krengl-bach, die zu Hause ein 2:2-Unentschieden erreichte, empfangen.

Beide Vereine tanzen aktuell noch auf zwei Hochzeiten, was in Ottensheim auch an Simone Raab liegt.

Die Stürmerin führt gleich zwei Torschützenlisten an: in der Meisterschaft mit 17 Volltreffern und im Zaunergroup OÖ Ladies Cup mit sechs.

An Raabs 23 Tore kommt keine andere im gesamten Unterhaus heran. Auch nicht Linda Gschwandtner (SPG Askö Perg/SU Windhaag), die beim 11:2 gegen Kefermarkt in der Frauenklasse (FK) Nord/Ost sage und schreibe acht Goals erzielte.

Es war auch das trefferreichste Match – ex aequo mit Ottensheims 10:3 bei Niederthalheim.

Wenn die Null Programm ist

Den höchsten Sieg feierten übrigens die FC Perg Ladies mit einem 12:0 gegen die Neue Heimat, die nach neun Partien mit 61 Gegentoren noch auf das erste Erfolgserlebnis in der FK Nord/Ost wartet.

Bei der Union Lembach (Landesliga) ist die Null ebenfalls Programm – allerdings im positiven Sinn. Die Rohrbacherinnen sind bis dato ohne gelben Karton über die Runden gekommen. Fairplay steht im Unterhaus generell hoch im Kurs, in 198 Frauen-Liga-Matches wurden nur zwei glatt Rote Karten gezückt – für Melanie Gaderbauer (Dorf an der Pram) und Laura Ohler (Vorchdorf), jeweils wegen Torraubs. Das kann im Eifer des Gefechts passieren.

Wie in der OÖ-Liga, in der Windischgarsten gestern mit einem 1:1 gegen Dorf an der Pram seinen allerersten Punkt eroberte, zeichnet sich auch in der Landesliga ein Zweikampf um Platz eins ab. Nach einem 0:0 im direkten Duell vor 150 Besuchern am Freitag führt die Union St. Stefan/Waldmark unverändert einen Zähler vor der SPG Schweinbach/Hagenberg.

In der FK Süd/West bleibt die Union Lochen an der SPG Antiesenhofen/Ried/Weilbach dran, weil sie im turbulenten Finish des gestrigen direkten Duells ein 1:1 rettete. Nach Lisa Maria Gurtners 0:1 in der 90. Minute versenkte Lisa Racz in der 94. nervenstark einen Freistoß.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

