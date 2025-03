Vorwärts-Trainer nach Debüt: "Das hat mich überrascht"

Mit einem Ausrufezeichen startete Vorwärts Steyr in das Frühjahr der Fußball-Regionalliga: Gegen Titelkandidat Oedt holte der Tabellenvorletzte ein 1:1. "Es war das erste Spiel nach einer langen Pause, da weiß man nie richtig, wo man steht. Ich war ehrlich überrascht, dass wir im ersten Spiel schon so eine Energie auf dem Platz hatten", sagte Dominik Nimmervoll, der in der Winterpause das Traineramt der Rot-Weißen übernommen hat.

Bei seinem Debüt durfte er sich gleich über ein echtes Traumtor freuen: Amir Pasic schlenzte einen Ball aus rund 20 Metern ins rechte Kreuzeck. Im Finish überwog für den 38-jährigen Steyr-Coach aber dennoch etwas der Ärger: nicht nur wegen des Ausgleichs durch Bünyamin Karatas per Freistoß (75.), sondern vor allem deshalb, weil Stefan Goldnagl sein Team in der Nachspielzeit vermeintlich über die neuerliche Führung jubeln ließ. Der Steyr-Kapitän traf nach einem Eckball, doch Schiedsrichter Tobias Wimhofer gab das Tor nicht. Nimmervoll: "Warum, wissen wir alle nicht. Es wäre der Lucky Punch in der 97. Minute gewesen. Der Eckball war bereits umstritten, vielleicht spielte das bei seiner Entscheidung mit."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger