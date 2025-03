Was man vor dem OÖ-Liga-Frühjahrsstart wissen muss

Die OÖ-Liga ist zurück aus dem Winterschlaf: Ab Freitag rollt in der höchsten Amateurliga des Bundeslandes wieder das runde Leder. Während im Titelrennen ein Sololauf droht, verspricht vor allem der Kampf um den Klassenerhalt Spannung pur. Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Kann Dietach noch von der Tabellenspitze abgefangen werden?

Geht es nach der Liga-Konkurrenz, steht der Herbstmeister auch am Ende der Saison ganz oben. Das ergab eine OÖN-Umfrage unter den 16 Klubs vor dem Frühjahrsauftakt. Dietach-Trainer Daniel Ruttensteiner weiß, dass seine Mannschaft die beste Ausgangsposition hat – von einem Sololauf will er aber nicht sprechen: "Ich habe Bad Schallerbach und Friedburg in der Vorbereitung gesehen, sie sind richtig gut." Nichtsdestotrotz würde man natürlich gerne Meister werden: "Meister in der höchsten Amateurliga von Oberösterreich zu werden, das können nicht viele von sich behaupten."

Welche Teams haben sich in der Winterpause am besten verstärkt?

Speziell die Teams in der hinteren Tabellenregion haben nachgelegt: Schlusslicht Bad Ischl holte mit Marko Kracun, Samuel Budinsky oder Oleksandr Lovynyuk Kicker, die bereits über Profi-Erfahrung verfügen. Zudem steht mit dem lange verletzten Franjo Dramac ein ganz wichtiger Akteur wieder zur Verfügung. Lokalrivale Gmunden gelang mit der Heimholung der Schmidl-Brüder Manuel und Tommy ebenfalls ein Coup. Rohrbach, der zweite Aufsteiger, hofft dank der Verpflichtungen von Martin Lindak oder Gabriel Awuni ebenfalls an Qualität zugelegt zu haben.

Wie viele Absteiger wird es geben?

Diese Frage lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau beantworten – zu viele Variablen gibt es, vor allem in der nächsthöheren Liga: Für jeden oberösterreichischen Absteiger aus der Regionalliga Mitte kommt etwa ein weiterer Absteiger aus der OÖ-Liga dazu. Mit dem Vorletzten Vorwärts Steyr, dem Tabellendreizehnten LASK Amateure und dem Tabellenzwölften Vöcklamarkt befinden sich in der dritten Liga aktuell drei Teams aus Oberösterreich in der unteren Zone der Tabelle. Von einem bis maximal drei Fixabsteigern wäre alles möglich.

Was muss passieren, damit der absolute Worst Case eintritt?

Dieser würde eintreten, wenn aus der 2. Liga ein Team aus der Steiermark in die Regionalliga Mitte absteigen muss, Drittliga-Aufstiegskandidat FC Hertha Wels am Saisonende nicht unter die besten zwei Teams kommt und somit nicht aufsteigen darf sowie unter den dann vier Regionalliga-Absteigern neben Fix-Absteiger Leoben (wegen Insolvenz) auch drei Teams aus Oberösterreich liegen würden. Steigen drei OÖ-Klubs aus der dritthöchsten Spielklasse ab, gäbe es in der OÖ-Liga vier Absteiger. Dann würde aber zumindest ein Sonderfall eintreten, der eine Abstiegsflut ein bisschen entschärfen soll: Der Verband hat aufgrund der mittlerweile bereits acht OÖ-Teams in der Regionalliga im Sommer vorgesorgt. So wurde entschieden, dass, wenn sich die Anzahl der Absteiger aus der OÖ-Liga am Ende einer Saison auf mehr als drei Mannschaften erhöht, die OÖ-Liga in der Folgesaison auf bis zu maximal 18 Mannschaften aufgestockt wird. Am Ende einer Saison mit einer Aufstockung soll die ursprüngliche Klassenstärke wiederhergestellt werden – wobei auch dann nie mehr als drei Vereine absteigen dürfen. Gelingt der Rückbau auf 16 Vereine innerhalb einer Saison nicht, wird dieser in der darauffolgenden Saison fortgesetzt. Kurz zusammengefasst: Mehr als drei Fix-Absteiger aus der OÖ-Liga sind nicht möglich.

Wird es am Ende der Saison zu einer Relegation zwischen OÖ-Liga und Landesliga kommen?

Auch bezüglich der Abstiegsrelegation wurde im Sommer eine Neuerung beschlossen: Dieses Duell wird lediglich bis zur vorletzten Mannschaft in der Endtabelle gespielt. Steigt aus der höchsten Amateurliga des Bundeslandes also mehr als ein Team fix ab, entfällt die Relegation.

Darf das 1b-Team von Regionalligist Askö Oedt in die OÖ-Liga aufsteigen?

Ja. Weil die Kampfmannschaft der Trauner in der Regionalliga spielt, ist es möglich, dass die zweite Mannschaft in der OÖ-Liga antritt. Es muss mindestens eine Liga zwischen den beiden Teams liegen. Aktuell liegt die Elf von Trainer Herbert Panholzer in der Landesliga Ost auf Aufstiegskurs, führt die Tabelle nach der Hinrunde sechs Punkte vor dem Zweiten SC Marchtrenk an. Mit dem möglichen Aufstieg des 1b-Teams der Askö Oedt hätte Franz Grad auch ein Unterfangen erreicht: Er könnte dann in der OÖ-Liga Meister werden, ohne aufsteigen zu müssen – sofern die Kampfmannschaft der Trauner nicht irgendwann in die 2. Liga aufsteigen will.

