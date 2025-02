Die 5 wichtigsten Fragen vor dem Regionalliga-Start

Ab morgen rollt in der Fußball-Regionalliga wieder der Ball. Vor dem Drittliga-Auftakt verspricht aus oberösterreichischer Sicht nicht nur das Titelrennen, sondern auch der Kampf gegen den Abstieg enorme Spannung. Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wie geht es nach dem Insolvenzantrag von Regionalliga-Tabellenführer DSV Leoben weiter?

Vor einem Jahr war in der Welt des DSV Leoben noch Träumen angesagt: Der mittelfristige Bundesliga-Aufstieg wurde als das große Ziel ausgerufen. Vom Oberhaus ist man trotz Platz eins in der dritthöchsten Spielklasse nach der Herbstsaison aber weit entfernt, denn: Nach dem Zwangsabstieg im vergangenen Sommer aus der 2. Liga kam in den vergangenen Wochen die Insolvenz der Profi- und Marketing-GmbH hinzu. Grund sollen vor allem für einen Regionalligisten überdurchschnittlich hohe Gehälter gewesen sein. Bis spätestens 9. April müssen finanzielle Forderungen beim Masseverwalter angemeldet werden – bereits jetzt belaufen sich diese auf mehr als zwei Millionen Euro.

Der Frühjahrs-Ankick am Freitag bei den LASK Amateuren ist für Leoben gleichzeitig auch der Beginn einer Abschiedstournee: Aufgrund der Insolvenz während einer laufenden Meisterschaft ist der Abstieg in die Landesliga nicht mehr abzuwenden. Für einen ordnungsgemäßen Abstieg ist allerdings die Fortsetzung der Regionalliga-Meisterschaft Voraussetzung – ansonsten müsste man in der letzten steirischen Liga wieder beginnen. Beim Re-Start werden die Grün-Weißen nicht mehr wiederzuerkennen sein: Von den Top-Spielern der Herbstsaison ist über die Winterpause kaum jemand geblieben ...

Statt Leoben: Welche Teams wollen in die 2. Liga?

Dank des finanziellen Kollapses von Leoben spricht jetzt viel für den Zweiten FC Hertha Wels. Der Klub aus der Messestadt macht keinen Hehl daraus, aufsteigen zu wollen. Dafür muss das Team von Trainer Reinhard Furthner die Saison als Erster oder Zweiter beenden. Aktuell liegen die Welser drei Punkte hinter Leader Leoben und drei Punkte vor dem OÖ-Duo Wallern und Oedt. Vor allem die Trauner wollen dem Lokalrivalen den Titel aber noch streitig machen. Zwar ist laut Klub-Boss Franz Grad der Aufstieg in die zweite Liga kein Thema, den Meisterteller würde man aber trotzdem gerne holen. "Die zweite Liga interessiert mich nicht, aber Erster wollen wir schon werden. Diese Gaudi machen wir uns", sagte Grad.

Welche Teams haben sich in der Winterpause am besten verstärkt?

Mit sechs Neuzugängen war der Tabellenvierzehnte Vorwärts Steyr der aktivste OÖ-Klub am Winter-Transfermarkt. Hohe Erwartungen stecken vor allem im südafrikanischen Neo-Stürmer Jimmy Mwanga, der im Kampf um den Klassenerhalt für die nötigen Tore sorgen soll. Ex-Profis holten Gurten und Hertha Wels: Die Innviertler engagierten Felix Seiwald, die Welser den Brasilianer Luan. Der absolute Transfer-Kaiser kommt aber aus der Steiermark: Schlusslicht Wildon verpflichtete mit Stefan Nutz (St. Pölten), Kevin Friesenbichler, Mario Leitgeb und Thorsten Schick (alle von Leoben) einige Kicker mit Bundesliga-Erfahrung.

Wie viele Teams müssen am Ende der Saison absteigen?

Wie praktisch jedes Jahr gibt es auch in dieser Spielzeit wieder einen Sonderfall: Tabellenführer Leoben wird nach dem Insolvenzantrag am Ende der Saison an den letzten Platz der dritthöchsten Spielklasse gereiht – steht als Fix-Absteiger also bereits fest. Somit wird es zum jetzigen Stand zumindest einen "sportlichen Absteiger" geben. Zumindest deshalb, weil sich diese Anzahl noch ändern kann, wenn aus der 2. Liga Teams in die Regionalliga Mitte absteigen. Aktuell befindet sich mit Lafnitz ein Team aus der Region Mitte auf einem Zweitliga-Abstiegsplatz. Je mehr Absteiger von oben in die Regionalliga kommen, desto mehr Teams müssen auch aus der dritthöchsten Spielklasse absteigen.

Wie sieht es mit einer möglichen Regionalliga- Reform aus?

In den kommenden Wochen könnte Bewegung in eine mögliche Reformierung der österreichischen Regionalligen kommen. So wie es aktuell aussieht, wird es auf einen Vorschlag hinauslaufen, den der OÖ-Fußballverband bereits vor zwei Jahren vorgebracht hat. Derzeit ist Oberösterreich in der dritthöchsten Spielklasse noch mit der Steiermark und Kärnten zusammengespannt.

Ab der Saison 2026/27 könnte es vier statt drei Regionalligen geben: die klassische Ost-Liga (Wien, NÖ, Burgenland) würde gleich bleiben, im Westen könnten Tirol und Vorarlberg zusammen spielen sowie Kärnten mit der Steiermark und eben Oberösterreich mit Salzburg. Über jene Idee einer österreichweiten Arbeitsgruppe – für Oberösterreich nahm Stefan Reiter daran teil – soll im März das ÖFB-Präsidium abstimmen. Noch sind aber nicht alle Themen geklärt – unter anderem, wie sich die Teams der vier dritten Ligen einen Aufstieg in die 2. Liga ausspielen.

Raphael Watzinger

