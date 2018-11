Vorwärts will über dem "Strich" überwintern

Vorwärts Steyr empfängt heute im letzten Heimspiel der Jahres Klagenfurt (14.30 Uhr).

"Mit einem Sieg hätten wir den Herbst noch gut beendet", sagte Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner vor dem Duell mit dem Tabellennachbarn. Mit drei Punkten würde Steyr vor dem Jahresabschluss bei den Young Violets die Abstiegsränge verlassen. "Wenn wir über dem Strich überwintern könnten, wäre das für die Motivation super." Gotthartsleitner, Himmelfreundpointner, Wimmer, Gabriel und Bytyci fallen aus.Die FC Juniors OÖ gewannen gestern einen Krimi in Amstetten mit 3:2. Grubeck schoss die Juniors in der 84. Minute zum Sieg. Und das, obwohl Meister und Andrade zu den Profis in die Bundesliga hochgezogen wurde. Andrade wurde zudem in Panamas Nationalteam einberufen.

