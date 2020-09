Nach einer eigentlich viel zu kurzen Pause und Vorbereitungszeit starten die Fußballer der SV Guntamatic Ried am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Wattens in die Bundesliga-Saison 2020/2021. So wichtig der Aufstieg in die Bundesliga (finanziell) war, so ungewiss ist die Ausgangslage vor Anpfiff der Saison für die SV Ried. Gerald Baumgartner hatte als Trainer und Sportdirektor seit dem Aufstieg kaum Zeit zum Durchatmen. Diese Doppelfunktion ist langfristig kaum zu stemmen. Unter dem neuen