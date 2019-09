Verrückte zweite Liga: Von sieben auf zwei Punkte Rückstand in 19 Minuten

Einfach nur verrückt: Die aktuelle Saison in der 2. Fußball-Liga ist nichts für schwache Nerven. Das zeigte sich auch beim gestrigen 3:2-Derbyerfolg der SV Guntamatic Ried beim FC Blau-Weiß Linz.

Bis zur 59. Minute waren die Innviertler wegen eines verwandelten Elfmeters von Martin Kreuzriegler (9.) zurückgelegen – dann drehte das Team von Trainer Gerald Baumgartner aber auf: Marcel Ziegl hatte nach einer schönen Kombination über Stefan Nutz und Marco Grüll den verdienten Ausgleich (59.) erzielt, nur eine Minute später fasste sich Manuel Kerhe ein Herz und traf aus 18 Metern ins Kreuzeck – 2:1. Der eingewechselte Ivan Kovacec machte in der 66. Minute sogar noch das 3:1. Der 3:2-Anschlusstreffer der Linzer (69.) – abermals durch Kreuzriegler aus elf Metern – änderte nichts mehr am Spielausgang. "Wir waren in der Pause eigentlich überrascht, dass wir hinten waren", sprach Ried-Trainer Gerald Baumgartner die zahlreichen vergebenen Großchancen seiner Mannschaft im ersten Durchgang an. "Wir haben dann aber viel Energie reingehaut und verdient gewonnen."

Der Derbysieg war der Abschluss einer Traumwoche: In den vergangenen drei Pflichtspielen – gegen den FC Juniors und Blau-Weiß in der Liga sowie im Cup gegen Vorwärts Steyr – wurden drei Siege gefeiert. "Die Derbys bringen uns auf Schiene", freute sich Ried-Torschütze Marcel Ziegl. Gut, dass in der kommenden Runde mit Steyr abermals ein OÖ-Klub wartet …

Erbost war nach dem Schlusspfiff Blau-Weiß-Coach Goran Djuricin – das bekam auch eine Tür beim Abgang in die Stadionkatakomben zu spüren: "Vor dem dritten Gegentor hat der Schiedsrichter ein Foulspiel für uns übersehen. Er hat aber alles in allem eine gute Leistung geboten." Viel mehr ärgert sich der 44-Jährige über sein Team: "Wir waren gut dabei, haben aber jedes Spiel Phasen, in denen wir keinen Zugriff auf das Spiel bekommen." Interessierter Derbybeobachter war gestern auch St.-Pölten-Sportchef Marcel Ketelaer. Da wusste er noch nicht, dass sein Team im Cup-Achtelfinale auf die SV Ried treffen würde. Austria Lustenau kommt nach Gurten.

Steyr-Remis hilft auch Ried

Kurios, wie eng in der zweithöchsten Spielklasse gerade alle Teams beisammenliegen: Beim Stand von 1:0 für Blau-Weiß führte auch Tabellenführer Austria Klagenfurt im gestrigen Duell gegen Vorwärts Steyr 1:0 – Ried war zu diesem Zeitpunkt in der Tabelle schon sieben Punkte hinter dem Kärntner Tabellenführer. Das Baumgartner-Team stellte das Derby aber auf den Kopf – und auch OÖ-Rivale Steyr holte dank eines Treffers von Bojan Mustecic (78.) noch das 1:1.

Weshalb die Rieder binnen 19 Minuten – von der 59. bis zur 78. Spielminute – den Sieben-Punkte-Rückstand auf lediglich zwei Zähler verkürzen konnten. Den Dritten Dornbirn und den 13. FAC Wien trennen ebenfalls nur zwei Punkte. Aber in dieser zweiten Liga geht es aktuell eben überall verrückt zu.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at