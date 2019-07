Den Start in die neue Saison in der 2. Fußball-Liga hätte sich die SV Guntamatic Ried bestimmt ganz anders vorgestellt: Bei der gestrigen 1:3-Heimniederlage gegen Austria Klagenfurt kassierte der Titelfavorit aus dem Innviertel gleich zum Auftakt einen herben Dämpfer.

Im ersten Saisonspiel der neuen Spielzeit musste Gerald Baumgartner die erste Niederlage als Ried-Trainer einstecken. Im Frühjahr war der 54-Jährige in 15 Spielen noch ungeschlagen geblieben.

Ausgerechnet ein Ex-Rieder drückte dem Spiel seinen Stempel auf: Darijo Pecirep – in der Vorsaison noch bester Rieder Saisontorschütze – wechselte im Sommer nach Klagenfurt. Bei seiner Rückkehr ins Innviertel trug er sich gleich in die Torschützenliste ein – und legte zudem einen Treffer auf.

Während die Wikinger offensiv weitgehend harmlos blieben, nützten die Gäste ihre wenigen Chancen eiskalt: Oliver Markoutz brachte die Violetten nach Vorarbeit von Okan Aydin in der 56. Minute in Führung. Beim zweiten Tor hatte Pecirep erstmals seine Beine im Spiel: Einen Schuss des Kroaten konnte Ried-Schlussmann Johannes Kreidl nicht festhalten, Markoutz (58.) stand wieder goldrichtig. Beim 0:3 schob Pecirep in der 63. Minute überlegt ins lange Eck ein. Rieds Anschlusstreffer durch einen direkt verwandelten Freistoßtreffer von Balakiyem Takougnadi (94.) kam zu spät.

Blau-Weiß vergibt Top-Chancen

Ebenfalls ein alter Bekannter hätte beinahe Blau-Weiß Linz den Saisonstart verpatzt: Samuel Oppong machte nach 54 Minuten bei einem schnellen Gegenangriff die 1:0-Führung für seinen Neo-Klub Kapfenberg.

Das Team von Trainer Goran Djuricin scheiterte zunächst vor allem an sich selbst: Bei einem Abschluss von Stefano Surdanovic (7.) hatten nur Zentimeter gefehlt, Oliver Filip (39., 44.) vergab ebenfalls zwei Mal aus aussichtsreichen Positionen. Im Finish machte Thomas Fröschl (87.) den verdienten Ausgleich – KSV-Keeper Mario Zocher hatte sich bei einer Flanke aus dem Halbfeld verschätzt.

Bibaku lässt Steyr wieder jubeln

Ebenfalls einen Punkt holte der FC Juniors OÖ: Beim Debüt von Neo-Trainer Gerald Scheiblehner gab es ein 0:0 bei Lafnitz.

Sein Ex-Verein Vorwärts Steyr lieferte gegen Bundesliga-Absteiger Wacker Innsbruck eine richtig starke Leistung ab: Mit den fünf Neuzugängen Christopher Bibaku, Alberto Prada, Kevin Brandstätter, Pascal Hofstätter und Sascha Fahrngruber in der Startelf gelang dem Team von Trainer Willi Wahlmüller beim gestrigen 2:0-Heimerfolg zum Auftakt eine faustdicke Überraschung.

Die Rotjacken hätten schon in der ersten Halbzeit alles klar machen können: Bereits nach neun Minuten ging ein Volley von Bojan Mustecic nur knapp daneben. Bei einem Freistoß von Martinovic (12) musste Innsbruck-Tormann Lukas Wedl mit den Fingerspitzen klären. Sieben Minuten später war er geschlagen: Ein Abschluss von Martinovic konnte von einem Tiroler gerade noch vor der Linie geklärt werden. Mustecic per Kopf (20.) und Brandstätter (39.) alleine vor Wedl vergaben vor dem Pausenpfiff weitere Top-Chancen.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs musste die Wahlmüller-Elf eine kritische Phase mit zahlreichen Wacker-Gelegenheiten überstehen – in der 72. Minute dann aber die Erlösung: Neuzugang Christopher Bibaku machte nach einer Standardsituation per Volley die Führung. Das 2:0 von Martinovic (76.) bereitete der Neo-Stürmer mustergültig vor. Heute ist Steyr schon wieder im Einsatz: Beim 60-Jahr-Jubiläum von Bezirksliga-Süd-Klub Schlierbach (18.30 Uhr).

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at