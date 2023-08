Verdacht auf erneuten Kreuzbandriss bei SV-Ried-Spieler Matthias Gragger

Im Mai 2021 verletzte sich SV-Ried-Spieler Matthias Gragger schwer am Knie. Die Diagnose: Kreuzbandriss. Der 21-Jährige kämpfte sich mit eisernem Willen rasch zurück, musste sich in der Folge aber mit weiteren Rückschlägen (Schambeinentzündung, Adduktorenbeschwerden ... ) herumschlagen. In der vergangenen Bundesligasaison stand Gragger in 18 Spielen auf dem Platz.

Beim Spiel der Jungen Wikinger am Freitagabend in der Regionalliga Mitte musste der Verteidiger in der 31. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Laut OÖN-Informationen besteht der dringende Verdacht eines erneuten Kreuzbandrisses. Eine endgültige Diagnose wird eine MRT-Untersuchung bringen.

Der Transfer von Mittelstürmer Wilfried Eza ist in trockenen Tüchern. Die offizielle Verkündung des Transfers ist Anfang kommender Woche zu erwarten. Ein torgefährlicher Mittelstürmer hätte den Riedern beim 1:1-Unentschieden am Freitagabend gegen Liefering gut getan. Die Innviertler kamen zu zahlreichen Abschlüssen, die mangelnde Chancenauswertung und ein herausragender Liefering-Torhüter verhinderten einen Auswärtssieg.

Möglicherweise gibt es bis zum Ende der Transferperiode am 31. August auch noch den einen oder anderen Abgang. Ein möglicher Kandidat: Aleksandar Lutovac, der gegen Liefering nicht im Kader stand.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

