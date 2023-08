Teamchef Rangnick sah ein Rieder 1:1 bei Liefering trotz langer Überzahl

Auch 37 Minuten numerische Überlegenheit inklusive Nachspielzeit waren beim 1:1 (0:1) der SV Guntamatic Ried auswärts gegen Liefering zu wenig, um den zweiten Sieg in Serie zu holen. Vor den Augen von Teamchef Ralf Rangnick war aber erst nach der Pause das notwendige Feuer da – auch wenn aus der Überlegenheit bis zum Schluss zu wenige zwingende Torchancen herauskamen.

Nach einem guten Start war Ried nicht aggressiv genug. Die wenigen Chancen waren allerdings groß. Zu Beginn vergab Mark Grosse alleine vor Lieferings starkem Torhüter Krumrey, danach konnte Youngster Ben Wörndl bei seinem Solo auf das gegnerische Tor zu lange nachdenken, und vergab. Dazwischen waren die Lieferinger aus ihrer ersten Chance in Führung gegangen. Eine Quervorlage von Schablas fälschte Rieds David Ungar ganz unglücklich ab, so kam der Ball zu Mohammad Sadequi der freistehend ins rechte Eck traf (25.). Kurz darauf hatte Ried Glück, als Verhouning bei seiner Chance das Rieder Tor nur um Zentimeter verfehlte. Nach der Pause kamen die Innviertler aggressiver aus der Kabine, und auch rasch durch Grosse und Wörndl zu ersten Chancen. Wichtiger war aber, dass der bereits mit Gelb vorbelastete 17-Jährige John Mellberg viel zu ungestüm in den Zweikampf mit Nik Marinsek ging – und mit Gelb-Rot vom Platz flog (58.). Danach schnürten die Innviertler den Gegner ein, der am Dienstag noch ein Nachtragsspiel bestritten hatte.

Nik Marinseks 1:1 nach einem Stellungsfehler der Lieferinger war dann die Befreiung (81.). Zu mehr kam man allerdings nicht mehr, weil Lieferings Keeper Krumrey gegen Bumberger (83.) und Schmerböck (88.) rettete. Damit bleiben die Innviertler in der unteren Tabellenhälfte.

