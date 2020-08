SV Ried: Verstärkung für die Defensive hat allerhöchste Priorität

Erst um 1.45 Uhr kehrten die Bundesliga-Fußballer der SV Guntamatic Ried heute in den frühen Morgenstunden vom Cup-Spiel in Gleisdorf zurück. Gegen die Regionalliga-Mannschaft wurden die Innviertler , bei denen einige Spieler fehlten, über 120 Minuten voll gefordert. Acht Spieler, die in der Aufstiegssaison im Kader waren, begannen in Gleisdorf. Nach dem 1:1 musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Die Rieder verwandelten alle fünf Elfmeter souverän, einen Strafstoß hielt der Rieder Torhüter Samuel Sahin-Radlinger, das reichte für den Aufstieg in die zweite Runde.

„Es war ein typisches Cup-Match. Leider haben wir einige sehr gute Torchancen nicht genutzt. Zudem hatten wir bei zwei Stangenschüssen Pech. Gleisdorf hat voll dagegen gehalten, zum Glück waren unsere Schützen bei den Elfmetern sehr cool. Der Sieg war verdient, aber eine Glanzleistung war das natürlich keine. Zu Saisonbeginn ist aber jeder Sieg wichtig für das Selbstvertrauen“, sagte Rieds Trainer Gerald Baumgartner am Samstag im OÖN-Telefonat.

"Es gibt noch viel Arbeit"

Ab Montag starten die Rieder mit der intensiven Vorbereitung für den Bundesliga-Auftakt am Sonntag, 13. September. Gegner ist Wattens. Die Tiroler wären eigentlich abgestiegen, durch den Zwangsabstieg von Mattersburg blieb Wattens in der Liga. Gleich zu Beginn kommt es also zu einem Duell mit einem möglichen Konkurrenten im Abstiegskampf. „Diese restliche Vorbereitungsphase benötigen wir dringend, es gibt noch viel Arbeit“, sagt Baumgartner.

Noch ist der Kader für die Bundesliga-Saison 2020/2021 nicht komplett. Durchaus wahrscheinlich ist die Verpflichtung des 1,90 Meter großen Mittelstürmers Sadam Sulley aus Ghana. Zuletzt spielte der 23-Jährige für den slowakischen Erstligisten FC Senica. Neuverpflichtung Seth Paintsil, zuletzt bei Admira Wacker, könnte erstmals beim Testspiel gegen Blau-Weiß-Linz am Samstag, 5. September (17.30 Uhr in Windischgarsten) zum Einsatz kommen.

Ob damit die Stürmersuche bei der SV Ried abgeschlossen ist, bleibt offen. Das Transferfenster hat heuer bis Oktober geöffnet. Höchste Priorität hat derzeit die Verpflichtung eines Innenverteidigers, auch für das defensive Mittelfeld wird noch dringend ein Spieler gesucht.

Gerald Baumgartner, der sportliche Chef der SV Ried Bild: GEPA pictures/ Christian Moser

Nach wie vor ein Thema ist die Verpflichtung von Markus Lackner von Sturm Graz, der bei den Steirern noch einen Vertrag bis 2021 hat. Auch ein Leihgeschäft könnte eine Option sein. Das Interesse bestätigt Baumgartner auf Anfrage der OÖN, konkret sei (noch) nichts.

Innenverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler werden gesucht

Kennedy Boateng wird voraussichtlich zwei bis drei Monate ausfallen, Optionen zu Kapitän Thomas Reifeltshammer und Constantin Reiner in der Innenverteidigung gibt es zwei Wochen vor dem Bundesliga-Start derzeit kaum. „Wir brauchen dringend mindestens einen Innenverteidiger und, wenn möglich, einen großen defensiven Mittelfeldspieler. Das hat allerhöchste Priorität, denn wir benötigen in der Bundesliga gegen die vielen starken Gegner unbedingt eine stabile Defensive“, sagt Baumgartner. Dem Vernehmen nach soll es konkretes Interesse an einem jungen, österreichischen Innenverteidiger geben.

Auf die Frage, ob es derzeit Anfragen für Offensivspieler Marco Grüll gebe, antwortet Baumgartner: „Nein, etwas Konkretes gibt es nicht.“ Lediglich einige lose Anfragen gebe es.

