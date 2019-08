SV Ried muss Kooperationsspieler Kelvin Arase wieder zurück zu Rapid ziehen lassen

Zwei Spiele absolvierte der 20-jährige Kelvin Arase in der zweiten Liga für die SV Guntamatic Ried. "Kelvin Arase benötigt in erster Linie viel Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau. Hier ist die SV Ried ein idealer Verein und auch für uns durch die Kooperationsspieler-Regelung eine sehr gute Lösung, da wir ihn im Bedarfsfall jederzeit nach Hütteldorf zurück beordern können", sagte Zoran Barisic, Rapid-Geschäftsführer Sport vor zwei Wochen, die OÖN haben berichtet. Jetzt ist der für die SV Ried unangenehme Fall eingetroffen, dass die Hütteldorfer den Offensivspieler zurückbeordert haben. Grund dafür sind unter anderem einige Verletzungen im Kader von Rapid.

"Das ist natürlich bitter, aber aufgrund der beim LASK-Spiel erlittenen Verletzungen der Rapid-Spieler wurde der Spieler zurückgeholt", sagt SV-Ried-Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt auf OÖN-Anfrage. "Arase ist ein super Spieler, der uns im weiteren Verlauf der Saison mit Sicherheit weiterhelfen würde", hofft Schmidt, dass der 20-Jährige bald ins Innviertel zurückkehrt.

Boateng nach wie vor begehrt

Auch sonst hat man bei den Innviertlern vor dem wichtigen Auswärtsspiel am Freitag in Kapfenberg alle Hände voll zu tun. Vor allem dürfte es nach wie vor reges Interesse an Abwehrspieler Kennedy Boateng geben. Das bestätigt Schmidt auf Anfrage, ohne jedoch konkreter zu werden. "Ja, er ist ein sehr interessanter und starker Spieler. Sollte es ein Angebot geben, das wir nicht ablehnen können, dann könnte sich hier schon noch etwas tun." Grundsätzlich wolle man den Spieler aber "selbstverständlich halten." Für den Fall, dass es noch Abgänge geben wird, sei man vorbereitet, so Schmidt. Ein Verbleib von Offensivspieler Marco Grüll ist aus derzeitiger Sicht wahrscheinlich, aber gegen Ende der Transferperiode können sich Dinge rasch ändern. Das weiß man auch bei der SV Ried.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.