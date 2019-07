Ried wird sich einen Joker aufheben

Kurzfristig schiebt Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried heute (17 Uhr) in Feldkirchen bei Linz ein Testspiel gegen den Bundesligist Admira ein. Die Niederösterreicher sind auf Einladung von Spielerberater Max Hagmayr im Kurztrainingslager in Schloss Mühldorf und suchten kurzfristig einen Testgegner.

Ob Rieds Stürmer Dario Pecirep heute noch dabei sein wird, ist äußerst fraglich. Der Stürmer dürfte, wie berichtet, zu Austria Klagenfurt wechseln. Der Spieler und dessen neuer Verein dürften bereits eine Einigung gefunden haben. Zumindest gestern Abend fehlte aber noch die Freigabe aus dem Innviertel. Eine Ablöse wird es für Pecirep ebenso nicht geben wie einen sofortigen Ersatzspieler im Sturm. Die Innviertler wollen mit dem aktuellen Angriffspersonal in die Saison starten. Sollte es Nachholbedarf geben, scheint ein Wechsel am Ende der Transferzeit (31. August) wahrscheinlicher. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits sechs Runden gespielt. Dann wird man genau wissen, auf welcher Position es noch besonders dringend Nachholbedarf gibt, oder ob man eventuell verletzungsbedingt reagieren muss. Außerdem werden am Ende der Transferzeit auch die Spieler billiger.

Damit werden bis zum Saisonbeginn nur noch Testpilot Reuben Acquah von den FC OÖ Juniors (noch sind letzte Details zu klären) sowie ein junger Torhüter als Ersatz für den verletzten Filip Dmitrovic zu den Innviertlern stoßen. Zuletzt wurde FAC-Keeper Daniel Daniliuc getestet.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at