Ried verpflichtete Sturm-Graz-Flügelspieler

Während sich die SV Guntamatic Ried nach dem Abstieg erst auf die 2. Liga einstellen muss, kennt sich Schendl dort bestens aus: Für Sturms Amateure absolvierte er vergangene Saison 28 Spiele, in denen ihm vier Tore und sechs Assists gelangen.

Der Flügelspieler wurde in den vergangenen neun Jahren bei Sturm Graz ausgebildet, bei den Profis kam er im April 2021 zu seinem einzigen Einsatz: Beim 1:3 in der Bundesliga in Salzburg spielt Schendl in den letzten sechs Minuten.

"Ried gehört in die Bundesliga"

"Sandro Schendl ist ein offensivstarker Außenbahnspieler, der seine Stärken im Tempo und in seiner Aggressivität hat. Er wird auf der rechten Seite um seinen Platz kämpfen", sagte Rieds Sportvorstand Wolfgang Fiala. Schendl formulierte klare Ziele: "Ried ist ein Traditionsverein und gehört in die Bundesliga. Ich will so schnell es geht zum Stammspieler werden und mit Ried in die Bundesliga aufsteigen."

Zu Schendl wurd ein weiterer Zugang offiziell: Wie berichtet wird Mark McCormick Assistent von Trainer Maximilian Senft. Der 43-jährige Schotte war zuletzt bei Austria Wien engagiert.

