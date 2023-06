Sahin-Radlinger: "Es passt ins Bild, sich an anderen abzuputzen"

Mit Andreas Leitner hat Fußball-Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried den Nachfolger für Samuel Sahin-Radlinger im Tor bereits gefunden. Auf die OÖN-Anfrage, ob es noch etwas zu sagen gibt, hatte Publikumsliebling Sahin-Radlinger eine klare Antwort: "Ja – weil man mich dastehen lässt, als ob ich gelogen hätte. Das möchte ich nicht unkommentiert lassen, bevor ich mit der Causa abschließe." Der gebürtige Rieder spielt dabei auf die "Wir sind nicht sein Alibi"-Aussage von Rieds Sportdirektor Wolfgang Fiala in den OÖN an, der Radlinger damit die Schuld am Abschied gegeben hatte.

OÖNachrichten: Am 27. Mai war der Abstieg der SV Ried mit dem 0:2 in Hartberg fix. Was passierte danach genau?

Samuel Sahin-Radlinger: Es war eine eigenartige Woche bis zum nächsten Spiel am 2. Juni gegen den WAC, weil ich schon gemerkt habe, dass mit allen geredet wird, nur mit mir nicht. Das hat ja auch jeder im Umfeld der SV Ried mitbekommen.

Es gibt Gerüchte, dass – irgendwie passend zur SV Ried – Mitte der besagten Woche der Geschäftsführer Wirtschaft, Rainer Wöllinger, bei Ihnen daheim war, um über die Zukunft zu sprechen. Das ist nicht seine Aufgabe, oder?

Da muss ich ein bisschen einhaken. Meine Familie und ich kennen Rainer Wöllinger viel länger, als er bei der SV Ried beschäftigt ist. Ja, er war bei mir daheim und hat mir gesagt, dass er persönlich mich gerne bei der SV Ried halten würde. Es stimmt aber natürlich, dass solche Themen ausschließlich ein Fall für die sportliche Leitung sind.

Das erste Gespräch mit Wolfgang Fiala gab es dann eine Woche später vor dem WAC-Spiel?

Nein, das war zwei Stunden nach dem Spiel, als praktisch niemand mehr im Stadion war. Ich habe auch nie, wie fälschlicherweise behauptet, gesagt, dass es nie ein Gespräch gegeben hat. Aber es war eben ein 20-minütiges Gespräch irgendwann kurz vor Mitternacht, als alle im Team nach dem letzten Spiel schon auf dem Weg in den Urlaub waren. Wolfgang Fiala hat mir seinen Fünf-Punkte-Plan präsentiert und auch gesagt, dass er mich halten möchte. Aber jeder Fußballer spürt, ob dir jemand nur sagt, dass er dich halten will, oder ob er das auch wirklich meint. Mir war danach klar, dass da Druck dahinter war, endlich mit mir zu reden.

Es soll auch Druck vom Vorstand gegeben haben, dass man so nicht mit Ihnen umgehen kann.

Ja, ich habe es auch über Umwege erfahren, dass es auch im Vorstand nicht gut angekommen ist, dass so lange gar nicht mit mir geredet wurde. Mich ärgert einfach nur die Art und Weise. Wenn man mir sagt, dass es sich finanziell nicht ausgeht, hätte das gepasst. Wenn man mir offen sagt, dass man eine andere Richtung einschlägt und ich nicht der Führungsspieler bin, den man will, hätte es auch gepasst. Aber sich jetzt hinzustellen und zu sagen, der Verein sei nicht mein Alibi, ist nicht korrekt. Es tut mir leid, aber es passt einfach ins Bild der Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate, sich an anderen abzuputzen.

Was möchten Sie der Führung der SV Ried auf den Weg geben?

Nichts, weil ich Spieler bin und mir das nicht zusteht. Ich kann mich in den Spiegel schauen, habe immer alles für den Verein gegeben. Aber ich bin auch mit abgestiegen, deshalb ist es besser, bei sich selbst anzufangen. Als Fan der SV Ried wünsche ich mir, dass man jene Grundsätze, die man nach außen predigt, irgendwann auch spürbar lebt.

