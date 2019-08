Am Ende wäre mehr möglich gewesen: Die SV Guntamatic Ried war beim 1:1 in Lustenau ganz knapp dran am Sieg beim zweiten Topfavoriten auf den Meistertitel in der 2. Fußball-Liga. Doch Marco Grüll ließ in der Schlussphase zwei große Chancen liegen.

Beinahe wäre wieder ein Ex-Rieder zum Spielverderber geworden: Beim 1:3 gegen Klagenfurt hatte Darijo Pecirep getroffen, am Freitag schockte Thomas Mayer die Wikinger mit der Lustenauer Führung nach 39 Minuten. Der 23-Jährige hatte drei Rieder ins Leere laufen lassen, sein platzierter Abschluss passte ins rechte Eck. Schon beim 3:1 gegen Dornbirn in der ersten Runde war Mayer ein Tor gelungen, ein zweites hatte er vorbereitet. "Ich habe gespürt, dass ich mich verändern muss, um den nächsten Schritt zu machen. Und ich habe mit der Austria genau den richtigen gesetzt", sagte Mayer. Sein Torjubel führte ihn zu Pius Grabher auf der Bank, der ebenso von Ried nach Lustenau gewechselt war.

Nach 20 Minuten bewahrte Constantin Reiner die Rieder vor dem 0:2: Er rettete beim Schuss von Marco Krainz für den geschlagenen Torhüter Johannes Kreidl vor der Linie.

Die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner, der sein Team auf ein 3-5-2 umstellte, blieb offensiv in der ersten Hälfte harmlos, erst nach der Pause ging mehr. In der 49. Minute traf Kennedy Boateng nach einer Ecke per Kopf zum 1:1. Eine Minute später rettete Lustenau-Tormann Kevin Kunz bei der fast identen Situation bei einem Reiner-Kopfball.

Dann übernahmen die Hausherren wieder das Kommando: Matthias Morys verzog knapp (56.), den Freistoß von Marcel Canadi (62.) parierte Kreidl mit Mühe. In der Schlussphase spielten beide Teams mit offenem Visier: Grüll traf freistehend am Fünfer den Ball nicht (80.), Ex-Rieder Patrik Eler verfehlte mit seinem Volleyschuss das Tor (81.). Und dann vergab Grüll auch noch den zweiten Matchball: Er scheiterte an Torhüter Kunz (86.).

Obwohl es nicht zum Sieg reichte, war das 1:1 ein großer Schritt in die richtige Richtung – und die richtige Reaktion auf das 1:3 gegen Klagenfurt.

Scheiblehner besiegte Ex-Klub

Den ersten Saisonsieg feierte der FC Juniors OÖ beim 3:1 gegen Vorwärts Steyr: Das 1:0 von Andres Andrade (10.) konnte Kevin Brandstätter drei Minuten später noch ausgleichen, in der zweiten Hälfte machte das Team von Trainer Gerald Scheiblehner gegen dessen Ex-Klub aber alles klar: Christopher Cvetko blieb vom Elfmeterpunkt eiskalt (54.), der eingewechselte Pierre Nagler erzielte in der 91. Minute das 3:1.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at