Im Vergleich zu Liefering ist Ried nur ein kleiner Sparverein

Als Bundesliga-Absteiger und gut aufgestellter Verein gehört die SV Guntamatic Ried in der zweiten Fußball-Liga zu den Top-Playern – vom heutigen Auswärtsgegner Liefering (Red Bull Arena, 18.10 Uhr) trennen die Innviertler aber vor allem finanziell Welten: Serienmeister Salzburg investierte erst im Sommer wieder Millionen in die nächsten "Stars von morgen", die beim Kooperationsverein in der zweithöchsten Spielklasse den nächsten Schritt machen sollen. Etwa vier Millionen Euro blätterten die Bullen für den italienischen Neo-Stürmer Nicolo Turco von der U19 von Juventus Turin hin. "Mit ihm haben wir uns auch beschäftigt. Aber nur, wenn wir in der Bundesliga geblieben wären. Und da wäre selbst eine Leihe schon ganz schwierig geworden", verrät Rieds Sportchef Wolfgang Fiala.

Der italienische Nachwuchsteamspieler soll sich in eine prominente Stürmer-Auswahl einreihen: Karim Konate (2022 für 3,5 Millionen Euro gekommen), Benjamin Sesko (2019, 2,5 Mio.), Roko Simic (2021, 4 Mio.) oder Karim Adeyemi (2018 für 3,3 Mio.) machten bei den Jung-Bullen die ersten Schritte im Erwachsenenbereich. Turco verletzte sich aber zuletzt beim 1:2 gegen Horn – und wird heute gegen Ried wohl fehlen. Sicher kein Nachteil.

Hohe fünfstellige Summe für Eza

Neben Turco tätigte Salzburg im Sommer für Düsseldorfs Elione Fernandes-Neto (3 Mio.), Douglas Mendes (von Partnerklub RB Bragantino) sowie Leandro Morgalla (1860 München, jeweils 2 Mio.) weitere Millionen-Transfers – und bezahlte somit insgesamt elf Millionen Euro an Ablöse nur für das zweite Team. Zum Vergleich: Das Rieder Spielerbudget dieser Saison liegt knapp bei einem Fünftel dieser Summe – bei 2,2 Millionen Euro.

Direkt billig scheint da Rieds letzter Sommer-Transfer zu sein – aber doch so wichtig: Für Wunschstürmer Wilfried Eza legen die Innviertler eine Ablöse im hohen fünfstelligen Bereich hin. Mit Spieler und Klub ist alles klar – der 26-Jährige verabschiedete sich bereits nach dem jüngsten Ligaspiel des armenischen Erstligisten FC Ararat-Armenia von seinen Mannschaftskollegen. Es geht nur mehr um die Arbeitsgenehmigung.

