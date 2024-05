Lisl Fritsch-Richter: Unternehmerin, die aus der Natur ihre Kraft schöpfte

Liselotte Fritsch-Richter verstarb am 1. Mai 2024 im 98. Lebensjahr.

Mit der Gartenschere bewaffnet spazierte Liselotte Fritsch-Richter – liebevoll von allen „Lisl“ genannt – stets durch ihren großen Garten, in ihrem Kopf ein unerschöpfliches Wissen über Blumen und Bäume, über das so manch einer nicht schlecht staunte. Es war die tiefe Verbundenheit zur Natur, mit der sie bereits in Kindertagen aufwuchs und die die Welserin bis zuletzt geprägt hatte.