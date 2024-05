SPV Kematen-Piberbach/Rohr-Neuhofen: Mit dem Spirit von Spanien und Nerven aus Stahl auf der "Welle"

KEMATEN. Wenn sich am 1. Juni (16 Uhr) die SPV Kematen-Piberbach/Rohr-Neuhofen und Landesliga-Champion LASK 1b in der HOGA-Arena in St. Stefan am Walde im Finale des Zaunergroup OÖ Ladies Cups gegenüberstehen werden, dann ist es für beide Teams nicht das erste Endspiel in dieser Saison.