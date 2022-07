"Ich beschäftige mich nicht mit dieser Statistik"

Der lockere 4:0-Sieg in der ersten ÖFB-Cup-Runde gegen den Wiener Stadtligisten Stadlau war für die SV Guntamatic Ried noch kein Gradmesser, richtig ernst wird es am kommenden Sonntag (17 Uhr) beim Liga-Auftakt. Die Innviertler müssen auswärts beim absoluten Angstgegner, Rapid, antreten. Noch nie konnte die SVR in der Bundesliga in Wien-Hütteldorf gewinnen. Die traurige Statistik: 34 Niederlagen, acht Unentschieden.

"Mit dieser Statistik beschäftige ich mich nicht. Wir bereiten uns auf ein sehr schweres Spiel gegen einen starken Gegner vor. Rapid will, auch wenn Salzburg der ganz klare Favorit ist, Meister werden. Wir sind klarer Außenseiter. Voraussetzung, um mithalten zu können, ist eine sehr gute, kompakte Organisation. Wenn wir den Ball haben, wollen wir mutig nach vorne spielen", sagt Heinle.

Personell muss der Ried-Trainer rund drei Monate auf Julian Turi (Schulterverletzung) verzichten. Mit Matthias Gragger fällt ein weiterer Defensivspieler wohl noch einige Wochen aus.

Aus diesem Grund hält man bei den Riedern auf dem Transfermarkt die Augen nach einem Innenverteidiger offen. Dass ein Transfer noch diese Woche über die Bühne gehen wird, dürfte aber unwahrscheinlich sein. (tst)