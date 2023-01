Eine Freundschaftspartie als "Risikospiel" endete 1:1

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand am Samstagnachmittag das Testspiel zwischen Bundesligist SV Guntamatic Ried und dem Zweitliga-Aufstieskandidaten Blau-Weiß Linz statt. Aufgrund der Sicherheitseinschätzung der Polizei Ried und Linz wurden laut OÖN-Informationen rund 30 Polizeibeamte angeordnet, um die Sicherheit vor Ort zu garantieren. Auch bei der Autobahn-Abfahrt in Haag am Hausruck war die Polizei in Hinblick auf das Testspiel vor Ort. Grund: Mögliche Auseinandersetzungen zwischen den Fan-Gruppierungen der beiden Teams. Ganz unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand das erste Testspiel der beiden Vereine in diesem Jahr dann aber doch nicht statt. Rund 70 Zuschauer fanden sich auf der Tribüne im „Klaus-Roitinger-Stadion“ ein.cr

Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit unter hoher Polizeipräsenz Bild: Scharinger

Tore durch Neuzugang Lang für Ried und Pirkl für Linz

Die Rieder waren in den ersten 20 Minuten klar tonangebend, das 1:0-Führungstor erzielte Neuzugang Christoph Lang nach Vorarbeit von Stefan Nutz in der zwölften Minute. Die erste große Chance der Linzer hatte Fally Mayulu nach einem schnell vorgetragenen Konter in der 24. Minute. Mayulu brachte den Ball aber aus kurzer Distanz nicht im Tor der Rieder unter. Besser machte Simon Pirkl in der 38. Minute, der Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger aus kurzer Distanz keine Chance ließ.

In der zweiten Halbzeit passierte nicht viel, die Mannschaften trennten sich mit einem 1:1.

