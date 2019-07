PASCHING. Die Erwartungen sind so hoch wie die Vorfreude: Vizemeister LASK startet am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Altach (Raiffeisen-Arena, 17 Uhr) in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Für den neuen Trainer Valérien Ismaël gibt es nur eine Chance, an die Erfolge der vergangenen Saison anzuschließen – trotz des volleren Spielplans mit zumindest acht Europacupspielen: "Wir müssen immer am Limit sein und dürfen nicht kalkulieren." Das ist neu beim LASK:

Der Trainer: Die Pflichtspielpremiere im Cup in Vöcklamarkt (6:2) verlief erfolgreich, heute coacht Ismaël die Athletiker erstmals in der Bundesliga. "Wir haben uns sehr gut gefunden und gemeinsam viel erarbeitet", erzählte Kapitän Gernot Trauner. Ismaël ist ruhiger als Oliver Glasner, aber ebenso detailverliebt. Der 43-Jährige wird am Vorgänger gemessen werden. Ismaël: "Ich spüre keinen Druck. Ich spüre Vorfreude. Ich werde als Trainer vorweg marschieren und 100 Prozent Einsatz zeigen."

Ausgangsposition: Vergangene Saison überraschte der LASK mit Konstanz auf hohem Niveau. Jetzt geht es darum, diese Leistungen zu wiederholen. "Erfolg hat man schnell einmal. Ihn zu bestätigen ist das Schwierige", sagte Trauner. Noch mehr, als den Vizemeistertitel zu erreichen, "das geht fast nicht mehr. Aber wenn wir so weiterarbeiten, wie wir es in den vergangenen Jahren gemacht haben, dann ist wieder vieles möglich."

Von den Gegnern werden die Athletiker als Topteam in der Bundesliga wahrgenommen, dementsprechend defensiv werden sich die Nachzügler aufstellen. Der LASK muss Lösungen finden, die Abwehrriegel zu knacken. Aus diesem Grund arbeitete Ismaël am Ballbesitzspiel. Ismaël: "Meine Spielidee mit der DNA der Mannschaft zusammenzuführen, wird von Tag zu Tag besser."

Umfeld: Um den nächsten Schritt in der Entwicklung machen zu können, wurde investiert: Der Betreuerstab ist größer, in jedem Spiel und jedem Training werden Bewegungsprofile erfasst. Neu ist auch, dass die Fans beim heutigen Abschlusstraining erstmals ausgesperrt werden. "Damit wir in Ruhe ein paar taktische Dinge besprechen können", erklärte Ismaël. "Wir freuen uns auf viele Fans. Aber es gibt einen Tag in der Woche, an dem wir unter uns sein wollen, um uns bestmöglich vorzubereiten."

Europacup bis Dezember: Es ist ein Vorteil, dass der LASK im Gegensatz zum Vorjahr schon zwei Bundesligaspiele in den Beinen hat, wenn es in der Champions-League-Qualifikation gegen Eindhoven oder Basel ernst wird. Gelingt den Athletikern die Sensation, geht es im Play-off weiter, der letzten Hürde zur Gruppenphase. Scheidet der LASK aus – egal ob in der dritten Runde oder im Play-off –, sind sechs weitere Spiele in der Europa-League-Gruppenphase sicher. Im Herbst stehen also viele englische Wochen auf dem Programm – Ismaël wird mehr rotieren müssen als Glasner: "Wir werden viel mehr Spiele haben mit anderer Intensität und müssen schauen: Wie kommen wir heraus aus dieser Herausforderung?"

Spieler: Bis auf zwei Spieler konnte die Stammelf der Vorsaison gehalten werden – bis jetzt: Auch Peter Michorl soll laut seinem Berater eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben. Auf diesem Wege wechselte schon Maximilian Ullmann zu Rapid. Von den drei Neuzugängen René Renner,Valentino Müller und Thomas Sabitzer hat nur Erster einen Stammplatz. Samuel Tetteh nimmt den Platz des an Wolfsburg verkauften João Victor ein.

Stadion: Das Waldstadion wurde umgefärbt und heißt jetzt Raiffeisen-Arena. Zur Heimpremiere bekommt das Maskottchen Chico ein neues Outfit. Am Sonntag wird erstmals auf dem neu verlegten Hybridrasen – einer Mischung aus Kunst- und Naturgrün – gespielt. Damit alles klappt, wurde das erfüllt, was Ismaël von seiner Mannschaft sehen will. "Ich habe diese Woche die Mitarbeiter gesehen, die bis 23 Uhr gearbeitet haben, die waren am Limit." Die Greenkeeper Marlene Greindl und Stefan Wieser "waren am Anschlag, damit wir am Sonntag einen Topplatz haben. Das ist die Botschaft, die wir am Sonntag überbringen wollen: 100 Prozent Einsatz."

E-Mail an LASK-Trainer Valérien Ismaël auf Seite 17