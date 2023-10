Warum Kapfenberg ein unangenehmer Cup-Gegner für den LASK ist

In Kapfenberg will sich der LASK mit dem Viertelfinaleinzug wieder einen Grund zur Freude machen.

Nach den späten Tiefschlägen für den LASK gegen Saint-Gilloise (1:2 in der Europa League) und gegen Rapid (3:3 in der Bundesliga) soll am Mittwoch Kapfenberg K. o. gehen: Es geht um den Einzug in das Cup-Viertelfinale (18 Uhr).

"Mit Kapfenberg erwartet uns ein unangenehmer Gegner. Wir müssen sehr wachsam sein und brauchen eine hochkonzentrierte Leistung", sagte Trainer Thomas Sageder. "Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir in das Viertelfinale einziehen." Er dürfte ein paar Spielern eine Pause gönnen. Marin Ljubicic wird in jedem Fall zuschauen: Der Stürmer zog sich nach seinen beiden Toren gegen Rapid eine Oberschenkelverletzung zu.

Fitness als Trumpf der Kapfenberger

Frische wird der LASK auch brauchen - denn in Kapfenberg kompensiert Trainer Abdullah Ibrakovic die spielerischen Mängel mit umso mehr Laufarbeit. Kaum ein Zweitligist ist fitter als die "Falken", die in der laufenden Saison nur gegen St. Pölten daheim verloren haben.

Dazu war Kapfenberg zuletzt im Cup kein guter Boden für den LASK: Nur beim ersten Duell reiste der LASK als Aufsteiger ab, zuletzt kam zwei Mal das Aus.

15. Mai 1963 - 3:2: Im Halbfinale lieferten sich der LASK und Kapfenberg einen Schlagabtausch. Tore von Paul Kozlizek und Rudolf Sabetzer drehten die Führung der Steirer zugunsten der Athletiker, nach dem Kapfenberger Ausgleich traf Alfred Teinitzer zehn Minuten vor Schluss zum Aufstieg. Das Endspiel verlor der LASK dann gegen Austria Wien mit 0:1.

Im Halbfinale lieferten sich der LASK und Kapfenberg einen Schlagabtausch. Tore von Paul Kozlizek und Rudolf Sabetzer drehten die Führung der Steirer zugunsten der Athletiker, nach dem Kapfenberger Ausgleich traf Alfred Teinitzer zehn Minuten vor Schluss zum Aufstieg. Das Endspiel verlor der LASK dann gegen Austria Wien mit 0:1. 7. März 2006 - 0:2: Im Achtelfinal-Duell der beiden damaligen Zweitligisten war der LASK um Ivica Vastic der Favorit - die Mannschaft von Trainer Werner Gregoritsch war aber zum Frühjahrsauftakt noch im Winterschlaf. Rade Djokic erzielte beide Tore für die Hausherren (6., 82.).

Ivica Vastic ging mit dem LASK 2006 in Kapfenberg unter. Bild: GEPA/ Doris Hoefler

Im Achtelfinal-Duell der beiden damaligen Zweitligisten war der LASK um Ivica Vastic der Favorit - die Mannschaft von Trainer Werner Gregoritsch war aber zum Frühjahrsauftakt noch im Winterschlaf. Rade Djokic erzielte beide Tore für die Hausherren (6., 82.). 29. Oktober 2014 - 3:5: Als Tabellenführer der Regionallliga trat der LASK beim Zweitligisten an, zwei heutige Athletiker waren damals schon dabei: Der aktuelle Sportgeschäftsführer Radovan Vujanovic erzielte zwei Tore zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung, Peter Michorl schaute von der Bank aus zu, wie Ronivaldo dem LASK danach die Grenzen aufzeigte: Der aktuelle Blau-Weiß-Linz-Stürmer erzielte drei Tore.

Ronivaldo (li., gegen Mario Hieblinger und Balakiyem Takougnadi) kickte den LASK 2014 aus dem Cup. Bild: GEPA pictures/ Hans Oberlaender (GEPA pictures)

Viertelfinale vorverlegt

Der Aufsteiger spielt am 2., 3. oder 4. Februar im Viertelfinale - eine Woche früher als ursprünglich geplant: Um Österreichs Nationalmannschaft eine längere Vorbereitung auf die EM in Deutschland (ab 14. Juni) zu ermöglichen, wird das Frühjahr eine Wochenende eher angekickt. Am folgenden Wochenende beginnt die Bundesliga, alle Runden wandern um eine Woche nach vorne. Die letzte Bundesligarunde ist für 18./19. Mai terminisiert.

Mehr zum Thema LASK LASK Nach dem Aufreger bei Rapids Elfmeter gegen den LASK: Was ist ein Handspiel? WIEN. Was Schiedsrichter Walter Altmann zu seiner Entscheidung bewog. Nach dem Aufreger bei Rapids Elfmeter gegen den LASK: Was ist ein Handspiel?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga

Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.