Video: Raguz als Vorsänger bei der LASK-Kabinenparty

Marko Raguz ist zwar erst 21 Jahre alt und wurde beim LASK erst vor kurzem von den Juniors in die Bundesliga-Mannschaft hochgezogen.

Dennoch zählt der Stürmer zu den Wortführern in der Kabine der Schwarz-Weißen - zumindest, wenn es um das Anstimmen von Jubelgesängen geht. Nach dem 2:1 in Trondheim, das den Aufstieg in die K.o.-Phase der Europa League bedeutete, zeigte Raguz, was er konnte.

Seine Sanges-Qualitäten im Video (Ton aufdrehen!):

