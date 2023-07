Pintor und Kone stellten sich mit Toren beim LASK vor

33 Minuten brauchte Lenny Pintor für sein erstes Tor im LASK-Dress, Moussa Kone nach der Pause eine Minute weniger: Zwei Debütanten trafen beim 5:2 des LASK im Testspiel gegen Zweitligist Admira.

Im voestalpine-Stadion in Pasching hatte der LASK Anlaufprobleme gehabt - im wahrsten Sinne des Wortes: Das Pressing griff anfangs nicht. Die aktiveren Rollen der Außenverteidiger, wie sie Trainer Thomas Sageder fordert, eröffneten bei Ballverust der Admira Räume für Konter: Torhüter Tobias Lawal parierte den Abschluss von George Davies, dem Filip Stojkovic nicht hinterher gekommen war. Kurz danach ging die Admira in Führung: Die Faustabwehr von Lawal nach einem Eckball war gut, der Abschluss von Mamina Badji noch besser: Der Ball segelte über alle hinweg ins Tor (17.).

Der Ausgleich war eine Einzelleistung: Ljubicic eroberte den Ball, zog von der rechten Seite in den Strafraum und schloss nach einem Haken ins kurze Eck ab (25.). Pintor, am Montag aus Saint-Etienne verpflichtete, brachte den LASK in Führung: Der Franzose nahm den Ball im Sechzehner sauber an und knallte ihn unter die Latte (33.). Durch das Tor von Pintor bog der LASK auf die Siegerstraße ein, Filip Stojkovic legte nach einem Eckball das 3:1 nach (35.).

Kone staubte ab

Für die Feldspieler war in der Pause der Arbeitstag beendet, lediglich Lawal hielt auf der Ersatzbank die Stellung. Die am Dienstag verpflichteten Stürmer Moussa Kone und Elias Havel gaben in der völlig neuen Elf für die zweite Hälfte ihre Debüts. Torgefahr gab es aber lange nur im anderen Strafraum, Martin Krienzer erzielte das 2:3 (59.).

Danach fand der LASK den Vorwärtsgang wieder. Den Fernschuss von Moses Usor parierte Torhüter Maximilian Sulek mit Mühe, beim folgenden Eckball schoss der unmittelbar davor eingewechselte Husein Balic den Ball aus kurzer Distanz weit über das Tor (71.). Balic hatte dann auch beim 4:2 im Spiel, am Ende musste Kone nur noch abstauben (77.). Das Tor zum 5:2-Endstand erzielte Gabriel Zirngast (86.).

Das Programm des LASK

24. Juli, 18 Uhr: Pregarten - LASK 0:7 (0:2)

Tore: Mustapha (18.), Ljubic (45.+1), Michorl (64.), Balic (77., 87.), Usor (78.), Koulouris (82.)

1. Halbzeit: Lawal; Stojkovic, Kecskes, Luckeneder, Renner; Jovicic, Ljubic; Flecker, Zulj, Goiginger; Mustapha

2. Halbzeit: Siebenhandl; Radulovic, Ziereis, Twardzik, Ba; Horvath, Zirngast; Balic, Michorl, Usor; Koulouris

Tore: Ljubicic (25.), Pintor (33.), Stojkovic (35.), Kone (77.), Zirngast (86.); Badji (17.), Krienzer (59.)

1. Halbzeit: Lawal; Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner; Horvath, Michorl; Goiginger, Zulj, Pintor; Ljubicic

2. Halbzeit: Siebenhandl; Flecker, Kecskes (83. Wimhofer), Twardzik, Ba; Jovicic, Ljubic (70. Letard); Mustapha, Usor (83. Zirngast), Havel (70. Balic); Kone

8. Juli, 16 Uhr | Jenbach: LASK - St. Gallen

14. Juli, 17 Uhr | voestalpine-Stadion: LASK - Debrecen

15. Juli, 16 Uhr | Raiffeisen-Arena: LASK - Vienna

