Michorl verlängert beim LASK

Vor wenigen Wochen galt sein Wechsel ins Ausland bereits als fix, jetzt bleibt Peter Michorl doch dem LASK erhalten. Der 25-jährige Mittelfeldspieler verlängerte seinen Vertrag bei den Schwarz-Weißen gleich um vier Jahre.

217 Einsätze, 17.850 gespielte Minuten, sechs Jahre in Schwarz-Weiß: Die LASK-Bilanz von Peter „Petzi“ Michorl ist beeindruckend. Mit nur 25 Jahren hat sich der Mittelfeld-Motor zum echten Urgestein der Athletiker gemausert. Die vorzeitige Vertrags-Verlängerung bis 2024 beweist, dass ernoch lange nicht genug hat: „Ich fühle mich in Linz pudelwohl und habe dem LASK meine ganze Profi-Karriere zu verdanken. Ich habe mich für vier weitere Jahre entschieden, weil ich nach wie vor große Ziele mit dem Verein habe. Meine Geschichte beim LASK ist noch nicht zu Ende erzählt."

Ein Titel als Krönung

217 Einsätze im schwarz-weißen Dress katapultieren Michorl in der ewigen Rangliste der LASK-Rekordspieler in die Top-10. Dort liegt er gleichauf mit LASK-Jahrhundertspieler Helmut Köglberger – für Vizepräsident Jürgen Werner Grund genug für eine Adelung: „Er ist ein echtes Urgestein beim LASK und verkörpert unsere DNA perfekt. Mit der neuerlichen Verlängerung bis 2024 beweist er echte Vereinstreue.“ Für die kommenden vier Jahre beim LASK hat sich Michorl noch viel vorgenommen: „Kurzfristig ist es jetzt unser Ziel, die Europa-League-Gruppenphase zu erreichen. Langfristig ist es mein Traum, mit dem LASK einen Titel zu holen. Der LASK ist nach all den Jahren eine echte Herzensangelegenheit geworden, ein Titel für Schwarz-Weiß wäre die Krönung."

Auch LASK-Trainer Dominik Thalhammer freut sich, dass Michorl in seinem Team bleibt. „Peter ist ein ganz feiner Fußballer, der über ein ausgezeichnetes Spielverständnis verfügt. Hinzu kommen seine hohe Passqualität und die Qualität bei ruhenden Bällen.“

