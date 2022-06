LASK erweitert Akademie um Mädchenfußballabteilung

Der LASK schlägt ein neues Kapitel in Sachen Frauenfußball auf: Mit der kommenden Saison erweitern die Oberösterreicher die LASK Akademie OÖ um eine eigene Mädchenfußball-Abteilung, die dabei helfen soll, Training und schulische Ausbildung bestmöglich zu kombinieren.

Als Abteilungsleiter fungiert Benjamin Stolte. Der 31-Jährige war zuletzt Cheftrainer und sportlicher Leiter der Frauenmannschaft des FC Wacker Innsbruck. "Was der LASK in puncto Frauenfußball in so kurzer Zeit aufgebaut hat, ist beeindruckend. Als der Verein auf mich zugekommen ist, musste ich daher nicht lange überlegen. Das Potential des LASK ist groß – ich werde meinen Teil dazu beitragen, dieses Potential bestmöglich auszuschöpfen", sagt Benjamin Stolte.

Wie die männlichen Kollegen besuchen die Spielerinnen entweder das BORG Honauerstraße oder die HAS Rudigierstraße. Die enge Zusammenarbeit mit den Partner-Schulen ermöglicht es, auch vormittags zu trainieren. Die AKA-Spielerinnen sind für die bestehende U16-Mannschaft und die Kampfmannschaft der Athletikerinnen spielberechtigt. Auch Einsätze für die geplante 1B-Mannschaft, die ab kommender Saison in der Frauenklasse spielen wird, sind möglich.