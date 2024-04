Weinstein: Von einem Gefängnis in ein anderes

Harvey Weinstein im Februar 2020 bei seiner Ankunft vor Gericht in New York

Richtig freuen kann sich der tief gestürzte Filmmogul nicht über die Revision eines Urteils, das symbolisch für den Beginn der #MeToo-Ära steht. Harvey Weinstein zieht in der Folge von einem Gefängnis in ein anderes und verschlechtert sich dabei. Denn die "Mohawk Correctional Facility" im Norden des Bundesstaates dürfte angenehmere Bedingungen haben als die berüchtigte Anstalt von Rikers vor den Toren New Yorks.