Gemischtes Doppel: LASK nimmt Wolfsberg und einen Rekord ins Visier

Sechs Punkte sind für den LASK am Sonntag das Ziel – in einem gemischten Doppel in der Paschinger Raiffeisen-Arena: Die Herren spielen gegen Wolfsberg die Ouvertüre (14.30 Uhr), danach geht die Frauenmannschaft gegen Nebelberg auf Torjagd (17 Uhr). Peter Michorl will mit seinen Kollegen vorlegen. "Der WAC liegt uns, egal in welcher Form wir sind", sagte der Mittelfeldspieler. Die jüngsten fünf Pflichtspiele gegen die Kärntner haben die Athletiker gewonnen, die zwei Siege im Frühjahr waren die einzigen beiden in der verpatzten Meistergruppe. Die LASK-Frauen kennen das Gefühl nach einer Niederlage noch gar nicht: Das im Sommer neu gegründete Team führt mit 25 Punkten die Tabelle der OÖ-Liga an und hat in neun Partien 58 Tore erzielt. Bei den Herren waren es in zehn Partien nur zehn.

Herren feuern die Frauen an

Während das Team von Trainerin Lisa Alzner bei der Verwertung von Torchancen Tipps geben kann, helfen die schwarz-weißen Herren heute dem Frauenteam bei einer Rekordjagd und geben von der Tribüne aus Rückenwind: 2000 Zuschauer sind die Bestmarke bei einem nationalen Frauenspiel – so viele waren beim Wiener Landescupfinale zwischen der Vienna und den Austria Wien Ladies (2:0) am 1. Juni 2018 auf der Hohen Warte dabei. Die LASK-Fanklubs haben ihre Unterstützung ebenso zugesagt.