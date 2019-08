Freibier für jedes LASK-Tor: Hier finden Public Viewings statt

Per OÖN-Ticker live dabei: Da der ORF keine Rechte für Spiele der Fußball-Champions-League besitzt, ist das heutige Spiel Brügge gegen LASK nicht in frei empfangbaren TV-Programmen zu sehen. Per Live-Ticker auf nachrichten.at kann man jedoch live dabei sein. Wir beginnen bereits am Nachmittag mit aktuellen Meldungen rund um das Spiel, die Partie selbst wird um 21 Uhr angepfiffen.

TV-Übertragung: Pay-TV-Sender "Sky Sport Austria" zeigt das Spiel live. Die Übertragung beginnt um 20.30 Uhr, die Rolle des Experten nimmt Walter Kogler ein. Ebenfalls zu sehen ist das Spiel im Streamingdienst von Sky (www.skyx.at; 24,99 Euro pro Monat, monatlich kündbar).

Public Viewings: Das offizielle LASK-Public-Viewing zum Rückspiel gegen Club Brügge findet in der Spinnerei Traun statt. Bei freiem Eintritt wird das Match auf großer Leinwand übertragen. Als besonderes Zuckerl für die Fans gibt es für jedes Tor, das die Linzer erzielen, ein Freibier (Elfmeterschießen ausgenommen). Einlass ist traditionell und angelehnt an das Gründungsjahr des LASK um 19.08 Uhr. Es empfiehlt sich eine Reservierung unter der E-Mail-Adresse office@spinnerei-cafe.at.

Mehr über das Public Viewing in Traun erfahren Sie hier.

Im Stadtbräu Josef an der Landstraße können Fans das Match auf zwölf XL-Bildschirmen verfolgen.Rustikaler geht es bei der Shelltankstelle in der Freistädter Straße 300 zu, wo bei fünf Euro Eintritt eine Dose Schwechater-Bier pro Tor ausgegeben wird.

In der PlusCity in Pasching kommen Fußball-Fans ab 19 Uhr in der Grillamt-Bierothek am Marcusplatz auf ihre Kosten, wo das Spiel der Spiele auf großer LED-Wall übertragen wird. Mehr Informationen: Grillamt Public Viewing

Auch in Ebelsberg kann gemeinsam mit anderen Schwarz-Weiß-Anhängern mitgefiebert werden:

Sie kennen weitere Public-Viewing-Plätze? Dann lassen Sie es uns wissen! Sie erreichen uns via E-Mail (online@nachrichten.at)!

Fan-Fotos gesucht!

Zeigen Sie uns Ihre Unterstützung für den LASK und schicken Sie uns Ihr coolstes Fanfoto! Wie unterstützen Sie heute den LASK bei seinem Jahrhundertspiel? Senden Sie uns Ihre kreativsten, schönsten und witzigsten Fan-Bilder per E-Mail, Facebook oder WhatsApp!

Gerald Mitterbaur aus St. Marien und seine Familie fiebern im Urlaub mit dem LASK mit. Aus Nessebar in Bulgarien schickt er uns dieses Bild und schreibt: "Wir wünschen unserer Mannschaft alles Gute!"

Gerald Mitterbaur aus St. Marien und seine Familie fiebern im Urlaub mit dem LASK mit. Aus Nessebar in Bulgarien schickt er uns dieses Bild und schreibt: "Wir wünschen unserer Mannschaft alles Gute!" Bild: Mitterbaur