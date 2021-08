Conference League: Der LASK trifft auf Maccabi Tel Aviv, HJK Helsinki und Alaschkert Martuni

Der LASK wurde wegen der erspielten Punkte in den Vorsaisonen aus Topf 1 gezogen. Die Linzer hatten in den vergangenen beiden Jahren jeweils in der Europa League gespielt und 2019/20 das Achtelfinale erreicht. Nach dem gestrigen Einzug in die Conference League (2:0 gegen St. Johnstone) trifft die Mannschaft von Dominik Thalhammer in der Conference League nun auf Maccabi Tel-Aviv (Israel), Alaschkert Martuni FC (Armenien) und HJK Helsinki (Finnland).

Mehr dazu in Kürze.

Die ausgelosten Gruppen im Überblick:

Gruppe A: LASK, Maccabi Tel-Aviv, Alashkert FC, HJK Helsinki

Gruppe B: KAA Gent, Partizan Belgrad, Flora Tallinn, Anorthosis Famagusta

Gruppe C: AS Roma, Sorja Luhansk, ZSKA Sofia, Bodö/Glimt

Gruppe D: AZ Alkmaar, CFR Cluj, FK Jablonec, Randers FC (Piesinger, Egho)

Gruppe E: Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam (Trauner), Union Berlin (Trimmel), Maccabi Haifa

Gruppe F: FC Kopenhagen, PAOK Saloniki (Schwab, Murg), Slovan Bratislava, Lincoln Red Imps

Gruppe G: Tottenham Hotspur, Stade Rennes, Vitesse Arnheim, NS Mura

Gruppe H: FC Basel (Lindner), Karabach Agdam, Kairat Almaty, Omonia Nikosia

Spieltermine: 16. und 30. September, 21. Oktober, 4. und 25. November, 9. Dezember