Balic: "Es ist eine Extramotivation, dass es gegen den LASK geht"

Am vergangenen Sonntag hatte der 26-Jährige mit dem LASK noch das 1:0 im Cup-Viertelfinale gegen Klagenfurt verteidigt, tags darauf wurde seine Leihe zu den Vorarlbergern offiziell. "Es ist sicher eine Extramotivation, dass es im ersten Spiel gegen den LASK geht", sagte Balic. "Ich gehe trotzdem in das Spiel wie in jedes andere – mit Vollgas. Da ist dann nicht so heftig viel Unterschied."

Ob er ein Startelf-Leiberl hat, ließ Altach-Trainer Miroslav Klose offen. Er erklärte gestern nur, dass Balic "voll fit ist und spielen kann". Bei den Konkurrenten, unter anderem AC-Mailand-Leihgabe Marko Lazetic, sah der Deutsche hingegen noch Rückstand.

"Ich freue mich extrem"

Balic kann sein Debüt kaum erwarten: "Ich freue mich extrem auf die Rückrunde und die ganzen Spiele, die uns bevorstehen." In diesen erhofft er sich mehr Spielzeit als im Herbst beim LASK: Von Verletzungen gebremst, kam der Flügelflitzer nur auf 313 Pflichtspiel-Minuten. In Altach will er wieder Tempo aufnehmen – und am besten schon am Sonntag seinen Ehering küssen: Mit dieser Geste feiert er seine Tore. Die bisher letzten beiden gelangen im Mai in der letzten Bundesligarunde der Vorsaison gegen die Admira (3:1).

Für Balic geht es vorerst um Punkte gegen den Abstieg, der LASK will in Altach einen weiteren Schritt in Richtung Meistergruppe setzen. Trainer Dietmar Kühbauer: "Altach hat im Herbst durchaus guten Fußball gezeigt. Dem zehnten Tabellenplatz messe ich da nicht allzu viel Bedeutung zu."

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

