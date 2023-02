Warum der LASK gut für das Frühjahr aufgestellt ist

Zugang Maksym Taloverov hat den Rasen in der Raiffeisen-Arena schon eingeweiht.

Einem starken Auftritt im Cup-Viertelfinale gegen Klagenfurt (1:0) sollen beim LASK viele weitere folgen – der erste am Sonntag beim Frühjahrsankick der Bundesliga in Altach. Durch die Rückkehr auf die Gugl wird es ein historisches Frühjahr, das sportlich durch den Einzug in den Europacup gekrönt werden soll. Und ein bisschen träumen die LASK-Fans auch vom ersten Titel seit 58 Jahren – im ÖFB-Cup.