Schützenfeste für Linzer Frauen

Die Fußball-Frauen der SPG Blau-Weiß/Kleinmünchen haben sich den Frust von der 1:6-Niederlage bei Austria Wien von der Seele geschossen und Schlusslicht Wacker Innsbruck mit einer 7:0-(4:0)-Packung nach Hause geschickt. Vor 357 Besuchern im Hofmann-Personal-Stadion glänzte Almedina Sisic mit einem Triplepack (8., 36., 66.).

"Wir wollten diesen klaren Sieg unbedingt, das hat man gesehen", sagte die erst 17-jährige Offensiv-Allrounderin. Die weiteren Tore für den Tabellenfünften gingen auf das Konto von Jana Rauch (24.), Nadine Drescher (44./Elfmeter), Emily Silvia Schimm (63.) und Miriam Sterrer, die in der 92. Minute einen Freistoß versenkte. Der makellose Spitzenreiter und Serienmeister SKN St. Pölten gab sich beim 5:1-Auswärtserfolg über Sturm Graz keine Blöße.

In der 2. Liga ist Aufsteiger LASK nach dem 5:0 (2:0) beim SV Horn neuer Tabellenführer. Tereza Kubickova (7.), Mavie Schweitzer (37.), Kapitänin Katharina Mayr (63., 73.) und Alzbeta Nemcova (79.) trugen sich in die Schützenliste ein. Die Athletiker, die fünf Siege in sechs Partien zu Buche stehen haben und noch ungeschlagen sind, überflügelten den FC Pinzgau Saalfelden, der gegen die SPG Südburgenland/Hartberg über ein 1:1-Unentschieden nicht hinauskam.

Autor Alexander Zambarloukos

