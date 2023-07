Bundesliga-Transfers: Dragovic gab der Austria einen Korb

Aleksandar Dragovic kehrt laut "Kicker" zumindest in diesem Sommer nicht zu Fußball-Bundesligist Austria Wien zurück. Nach Angaben des Fachmagazins seien die Gespräche mit den "Veilchen" zwar weit fortgeschritten gewesen, der 100-fache ÖFB-Teamspieler habe Sportvorstand Jürgen Werner allerdings bereits in einem persönlich Telefonat abgesagt. Dragovic tendiere aktuell zu einem Verbleib bei Roter Stern Belgrad. Aber auch ein möglicher Wechsel in die Serie A sei weiterhin ein Thema, ein Angebot aus Saudi-Arabien soll Dragovic abgelehnt haben.

Der gebürtige Wiener durchlief bei der Austria die gesamte Nachwuchsabteilung und schaffte anschließend den Sprung ins Profigeschäft und in weiterer Folge in das Nationalteam. Im Jänner 2011 verabschiedete sich Dragovic aus Wien-Favoriten und heuerte im Ausland beim FC Basel an. Nach weiteren Stationen bei Dynamo Kiew, Bayer Leverkusen und Leicester City schnürt er seit 2021 die Schuhe für den serbischen Rekordmeister.

Die Transfers der Bundesligisten

FC Salzburg

Zugänge: Schlager (LASK), Piatkowski (Pol, Gent, nach Leihe), Simic (Cro, FC Zürich, nach Leihe), Ratkov (Srb, Backa Topola), Diambou (Mli, Luzern, nach Leihe), Nene (Mli, Westerlo, nach Leihe), Mantl (D, Aalborg, nach Leihe), Ludewig (D, Aalborg, nach Leihe), Sangare (Mli, Hartberg, nach Leihe), Schablas (Bayern München U19), Owusu (Gha, Vienna, nach Leihe), Lucho Vasquez (Col, Kapfenberg, nach Leihe)

Abgänge: Seiwald (Leipzig), Sesko (Slo, Leipzig), Adamu (Freiburg), Diakite (Civ, Reims), Onguene (Cmr, Frankfurt, nach Leihe), Ibertsberger (Wolfsberg, Leihe), Stejskal (Cze, Tirol), Hofer (Blau-Weiß Linz, Leihe), Walke (D, Karriereende)

Zugänge: Scherpen (Ned, Brighton & Hove, Leihe), Wlodarczyk (Pol, Gornik Zabrze), Serrano (Esp, Atletico Madrid, Leihe), Demaku (Klagenfurt, nach Leihe), Bignetti (Frankfurt)

Abgänge: Ljubic (LASK), Siebenhandl (LASK), Okonkwo (Eng, Arsenal, nach Leihe), Ajeti (Sui, Celtic Glasgow, nach Leihe), Wels (Austria Wien), Schützenauer (Altach), Komposch (Hartberg), Schendl (Ried), Ingolitsch

Zugänge: Darboe (Gam, AS Rom, Leihe), Ljubic (Sturm Graz), Siebenhandl (Sturm Graz), Kone (Sen, Nimes), Pintor (Fra, Saint-Etienne), Andrade (Pan, Bielefeld), Ba (D, Leipzig, Leihe), Havel (Liefering), Balic (Altach, nach Leihe), Polster (Steyr, nach Leihe), Twardzik (Cze, Trnava, nach Leihe), Kapsamer (Amstetten, nach Leihe)

Abgänge: Schlager (Salzburg), Potzmann (Austria Wien), Talowjerow (Ukr, Slavia Prag, nach Leihe), Celic (Darmstadt, nach Leihe), , Gebauer (Karriereende), Boller (D)

Zugänge: M. Seidl (Blau-Weiß Linz), Mayulu (Blau-Weiß Linz), Cvetkovic (Srb, Ashdod), Kaygin (D, Mainz U19)

Abgänge: Zimmermann (Wolfsberg), K. Wimmer (Slovan Bratislava), Kasius (Ned, Bologna, nach Leihe, zu Alkmaar), Petrovic (Slo, Rijeka), Fallmann (Freiburg II, Leihe), Knasmüllner, Schuster

Zugänge: Potzmann (LASK), Plavotic (Cro, Ried), Guenouche (Fra, Lustenau), Wels (Sturm Graz), Kani (Isr, Bnei Yehuda), Polz (Draßburg)

Abgänge: Dovedan (Heidenheim), Keles (Karagümrük, Leihe), Leidner (Isr, Piräus, nach Leihe), Teigl, Mühl (D)

Zugänge: May (D, Viktoria Berlin), Gemicibasi (Tur, Kasimpasa, nach Leihe), Hasenhüttl (Oldenburg, nach Leihe), Djoric (Srb, Sibenik, nach Leihe), Markelic (Viktoria Berlin, nach Leihe)

Abgänge: Rieder (Wolfsberg), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Metu (D, Bayern München II, nach Leihe), Fuchs (D, Sandhausen), Blauensteiner, Miesenböck, Moreira (Uru)

Zugänge: Sabitzer (LASK, zuletzt Tirol), Zimmermann (Rapid), Rieder (Klagenfurt), Altunashvili (Geo, Batumi), Ibertsberger (Salzburg, Leihe)

Abgänge: Malone (D, Augsburg, nach Leihe), Oermann (D, Bochum, nach Leihe), Taferner

Zugänge: Mätzler (Altach, zuletzt Dornbirn), Marte (Dornbirn, nach Leihe)

Abgänge: Gouenouche (Fra, Austria Wien), Hugonet (Fra, Magdeburg), Diaby (Gui, Clermont, nach Leihe), Türkmen (Tur, Clermont, nach Leihe), Motika (Srb, Roter Stern Belgrad, nach Leihe), Gedikli (Tur, Trabzonspor, nach Leihe), Bellache (Alg, Clermont, nach Leihe), Kodoussou (D, Augsburg, nach Leihe), Cheukoua (Cmr, GAK), Küng (Wiener Sport-Club), Adriel (Bra), Bacic

Zugänge: Lang (Sturm, Leihe, zuletzt Ried), Komposch (Sturm Graz), Entrup (Marchfeld), Urdl (Deutschlandsberg), Schutti (St. Pölten Juniors), Scherf (Amstetten, nach Leihe), Knollmüller (Lafnitz, nach Leihe), Gante (Rom, Lafnitz, nach Leihe), Kovacevic (Akademie Vorarlberg)

Abgänge: Schantl (Blau-Weiß Linz, Fadinger (Altach), Tadic (St. Pölten), Avdijaj (Kos, FC Zürich, nach Leihe), Kriwak (Rapid, nach Leihe, zu Dordrecht), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe), Horvat (Cro, Leoben), Erhardt (Draßburg), Faist (Karriereende), Sonnleitner, Klem

Zugänge: Buksa (Pol, FC Genua, Leihe), Prelec (Slo, Cagliari, Leihe), Kronberger (Sturm Graz, Leihe, zuletzt Ried), Stejskal (Cze, Salzburg)

Abgänge: Sabitzer (LASK, nach Leihe, zu Wolfsberg), Rogelj (Slo, Chaleroi), Prica (Swe, Aalborg, nach Leihe), Bauernfeind (Horn), Rinaldi (Arg), Beccari (Ita)

Zugänge: Gebauer (Bielefeld), Stojanovic (Regensburg), Fadinger (Hartberg), Schützenauer (Sturm Graz), Reiner (Gliwice, Leihe), Santos (Bra, Dornbirn), Lukacevic (Admira), Kaiba (Cmr, Coton Sport), Piffer (Akademie Vorarlberg)

Abgänge: Balic (LASK, nach Leihe), Haudum (Blau-Weiß Linz), Casali (Braunschweig), Herold (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Karlsruhe), Jungdal (Den, AC Mailand, nach Leihe), Lazetic (Srb. AC Mailand, nach Leihe), Mischitz (Dornbirn, Leihe), Odehnal (Dornbirn, Leihe), Schreiner, Ndiaye (Fra), Thurnwald, Tartarotti

Zugänge: Haudum (Altach), Dobras (Vaduz), Schantl (Hartberg), Pasic (Steyr), Hofer (Salzburg, Leihe), Feiertag (Amstetten)

Abgänge: M. Seidl (Rapid), Mayulu (Fra, Rapid), Schößwendter (Karriereende), Fetahu (Alb, Dornbirn), Rath, Neumayr

