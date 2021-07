Messi bleibt wohl bei Barcelona

Es soll sich demnach um einen Fünfjahresvertrag handeln, bei Vertragsende wäre er 39 Jahre alt.

Messi, dessen Jahresgehalt bis zuletzt kolportierte 71 Millionen Euro betrug, soll bei seinem neuen Vertrag auch erhebliche Gehaltskürzungen in Kauf nehmen. Zudem soll es eine Ausstiegsklausel in Höhe von 600 Millionen Euro geben. Die Einigung sollen am Montag Messis Vater und die Vertreter des FC Barcelona erzielt haben. Messi selbst müsste dieser aber noch zustimmen. Er hatte am Sonntag mit dem argentinischen Nationalteam seinen ersten großen Titel geholt und bei der Copa América im Endspiel Brasilien besiegt.