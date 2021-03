Comeback von Müller bei der EM?

"Ich habe große Lust, um den Titel zu kämpfen – wenn ich darf." Bayern Münchens Thomas Müller darf auf einen Platz in Deutschlands EM-Kader hoffen. Bundestrainer Joachim Löw hatte für den zuvor Aussortierten die Tür geöffnet. "Es ist unsere Aufgabe, die besten Spieler mitzunehmen", hatte Löw gesagt.

Müllers positive Stimmung hatte damit nach dem 4:2 gegen Dortmund einen zweiten Grund. Die Borussia war zwar durch zwei Tore von Erling Haaland (2., 9.) früh 2:0 in Führung gegangen, doch die Bayern schlugen wie so oft in dieser Saison zurück. "Nach dem 0:2 haben wir uns kurz geschüttelt", sagte Trainer Hansi Flick, "aber man hat auch danach gemerkt, dass die Mannschaft wach ist." Die Dortmunder ärgerten sich hingegen über einen nicht gegebenen Elfmeter und ein vermeintliches Foulspiel vor dem 3:2.